Беглые оппозиционеры из Белоруссии воспели Бандеру в Киеве

Вне зависимости от того, как они проводят 31 декабря, 1-го января самые ярые украинские националисты-бандеровцы в последние годы выходят вечером на факельный марш в честь дня рождения их кумира – Степана Бандеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вне зависимости от того, как они проводят 31 декабря, 1-го января самые ярые украинские националисты-бандеровцы в последние годы выходят вечером на факельный марш в честь дня рождения их кумира – Степана Бандеры, по имени которого получило название все их движение. Не повезло в этом отношении первому дню года, безусловно, но тут уж ничего не поделаешь. Семен Семенченко, например, в реальности тоже носит хорошую русскую фамилию Гришин, но не убиться же теперь об стену всем Гришиным мира, которых очень много, и которые, в целом, люди хорошие.

И это первое января не стало исключением из правил. Факельные шествия в честь пособника Гитлера Степана Бандеры прошли в 56 городах украинских регионов, От Одессы до Львова. В Одессе в нем приняли участие около 50 человек, в насквозь западенском, некогда польском Львове порядка тысячи, а в украинской столице национальная полиция насчитала 3500 участников факельного шествия, прославляющего Бандеру.

Репертуар и программа бандеровского "праздника" неизменны – хождение с горящими факелами, плакаты и лозунги в духе "Смерть москалям!" и украинизации Кубани, озвучивание территориальных претензий, возвеличивание самого Бандеры и его последователей. От всех предыдущих нынешнее шествие в Киеве отличалось обилием бело-красно-белых флагов коллаборантов Белоруссии. Что и неудивительно, поскольку в Киеве осело достаточно много змагаров, сбежавших из Белоруссии "борцов с режимом Лукашенко".

Можно, конечно, по-разному относиться к властям Белорусии и Лукашенко лично, и ни для кого не секрет, что в Минске и других городах республики есть как сторонники действующего президента, там и противники, но этим шагом беглые змагары окончательно подвели черту под всеми своими претензиями на перехват и удержание власти. Потому что ни один нормальный человек никогда не станет поддерживать тех, кто восторгается и возвеличивает палачей своего народа, уничтожавших мирное население Белоруссии, сжигавших заживо население Хатыни и других белорусских деревень украинских полицаев и прочих прислужников Третьего рейха. Безусловно, предатели, изменники и прочие коллаборанты были везде, и в Польше, и в той же Белоруссии, и в России, но только на Украине из них сделали героев и "борцов за независимость".

Официальный Минск, безусловно, не мог пройти мимо такого вопиющего шабаша и направил Киеву ноту протеста.

- Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, - говорится в сообщении посольства Белоруссии на Украине. Впрочем, протест касается не только белорусских беглецов, но и пассивной позиции по отношению к беснующимся националистам официальной государственной власти Украины. - Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом.

К украинской власти вопросов, по большому счету, не осталось. После того, как Петр Порошенко в мае 2015-го дал членам запрещенной в России ОУН-УПА статус "борцов за независимость" и социальные льготы, а Украина который уже год вместе с США регулярно голосует в ООН против резолюции, осуждающей героизацию нацизма (из всего мира только две таких страны нашлось), требовать от Киева осуждения, не говоря о противодействии бандеровским последышам, может только самый упрямый идеалист, игнорирующий реальность. Но вот что касается беглой белорусской радикальной оппозиции, то никакой Лукашенко, никакие усилия государственных и частных СМИ не смогли бы сделать для их дискредитации столько, сколько делают они сами, превознося палачей, убивавших их собственных дедушек и бабушек.

И очень похоже, что в Белоруссии им впредь лучше не появляться. Да и в Польше их вряд ли встретят с радостью и уважением.

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