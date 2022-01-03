«Будущий чемпион!»: 8-летний сын Плющенко удивил опасными трюками

Саша Плющенко выступил на ледовом шоу «Щелкунчик». Фото: Александра Никольская
Звёздная премьера обновлённого «Щелкунчика» Евгения Плющенко (на сей раз олимпийский чемпион вместе с Сергеем Филиным добавил в постановку балет -Ред.) прошла в ВТБ-арене «Динамо» 2 января. Как раз в день рождения Яны Рудковской.
Фото: Александра Никольская
Именинница блистала в роскошном лавандовом платье и принимала поздравления коллег и поклонников. На льду же, помимо Евгения Плющенко и Аделины Сотниковой, солировал 8-летний Саша Плющенко. Мальчик, несмотря на свой юный возраст, показал сложнейшие фигурные элементы и прыжки.
Фото: Александра Никольская
- Будущий олимпийский чемпион! Повторит успех отца, - кричали с трибун поклонники.
В вип-зоне за братом и отцом наблюдал самый младший Плющенко -- Арсений.
Все отметили, что малыш просто копия своего знаменитого отца. Все полтора часа представления Арсений спокойно смотрел шоу, ни разу не заплакал.
Фото: Александра Никольская
Поздравить Яну Рудковской с днём рождения и премьерой приехали ее звёздные друзья: дизайнер Яна Расковалова, бизнесвумен Екатерина Одинцова, психолог Инна Тлиашинова, ведущая шоу «Алёна, блин» и журналист Алёна Жигалова и многие другие.
Фото: Александра Никольская
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