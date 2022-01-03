Ученые объяснили, почему «омикрон» безобиднее других штаммов коронавируса

Новый штамм редко поражает легкие Фото: REUTERS

Результаты серии новых исследований на лабораторных животных и тканях человека дают первый ответ, почему омикрон-штамм легче переносится людьми, чем предыдущие мутации коронавируса. Как отмечают ученые, опыты над мышами и хомяками показали, что «омикрон» чаще всего оседает только на верхних дыхательных путях, то есть в носу и горле. Новый штамм в редком случае оказывает вред легким в отличие от прошлых штаммов, которые оставляли рубцы и серьезно затрудняли дыхание, пишет The New York Times.

В ноябре, когда в ЮАР медики фиксировали первые случаи заражения новым штаммом, ученые могли только догадываться, какое воздействие на организм может оказать «омикрон». Единственное, что было очевидно, так это наличие у вируса более 50 генетических мутаций. Предыдущие исследования показали, что некоторые из этих мутаций помогают коронавирусу становиться более цепким и крепче держаться за здоровые клетки, проникая в них и заражая. Другие мутации позволили вирусу уходить от антител, которые вырабатывались в организме после перенесенной болезни или вакцинации. И как поведет себя «омикрон» оставалось загадкой.

После того, как омикрон-штамм стремительно распространился по всему миру, а количество новых случаев заражения било все рекорды, число госпитализаций при этом увеличилось незначительно. «Мягкость» нового штамма подтверждают и результаты исследований, которые были опубликованы на днях.

Исследования, которые были проведены американскими и японскими специалистами, показали, что животные, которых заражали «омикроном» в лабораторных условиях, в редких случаях страдали поражением легких, теряли вес и чаще оставались живыми. Хомяки и мыши переносили вирус, испытывая легкие симптомы.

Исследователи университете Гонконга зафиксировали, что в 12 образцах легких «омикрон»-штамм развивался медленнее, чем «дельта» и другие штаммы COVID-19.

Однако эти исследования пока лишь объясняют, почему «омикрон» протекает легче у людей, оставляя без ответа вопрос: почему новый штамм отличается повышенной заразностью. Только за один день на прошлой неделе в США зарегистрировали более 580 тысяч новых случаев инфицирования.

Ученые отмечают, что высокая заразность связана со способностью вируса уходить от антител. Это позволяет ему быстрее своих собратьев проникать в здоровые клетки и заражать их.

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