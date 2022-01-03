Лидеры пяти стран "ядерного клуба" договорились о мире

Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием (ЯО). Событие важнейшее и в нем удивительны два фактора. Первый – что подписание заявления пришлось на период рождественско-новогодних каникул. И второе – хотя понятно, что текст заявления готовился заранее и потребовались, как минимум, недели, для его согласования, нигде не произошло ни одной утечки по этому поводу. Второе внушает осторожный оптимизм по поводу того, что еще не утрачены профессиональные стандарты в высших эшелонах власти ведущих государств мира.

Итак, кто подписал и почему они?

Китай, Россия, Великобритания, США, Франция. Почему именно они? Именно эти пять государств – постоянные члены Совета Безопасности ООН, решения которого обязательны к исполнению всем странами, входящими в организацию, в отличие от резолюций Генассамблеи ООН, имеющих рекомендательный характер. Вы скажете, что ядерное оружие, кроме этих пяти стран, есть еще у Индии, Пакистана, Израиля и, более чем вероятно, у КНДР. Почему они не входят в число подписантов? Тем более, что Индия, Пакистан и КНДР официально заявили о наличии этого ОМП в своих арсеналах. А про Израиль все и так знают, хотя он никаких комментариев по этому поводу не дает. Ответ здесь лежит на поверхности – кроме того, что они лишь периодически входят в состав СовБеза ООН в качестве временных членов, у всех них недостаточно внушительные арсеналы, чтобы, в отличие от "первой пятерки", устроить катастрофу планетарного масштаба. К тому же, "маленькие" ядерные государства просто вынуждены ориентироваться на "больших". Кроме того, поскольку в последние годы все больше ходит разговоров о необходимости реформы самой ООН, это заявление может стать первым шагом на данном пути.

О чем заявление?

Около десяти пунктов документа призваны снять напряженность и предотвратить применение ядерного оружия в случае военных конфликтов. Более того, провозглашена задача сделать любую войну между пятью вышеназванными государствами невозможной. Именно по той причине, что проигрывающая сторона вряд ли удержится в таком случае от искушения включить "последний довод" (кстати, этот пункт уже вызвал вой на Украине, которая из заявления сделала вывод, что в случае войны с Россией США, Франция и Великобритания за нее против Москвы военной силой теперь точно не впишутся).

Лидеры государств в принципе исключают возможность любой ядерной войны и берут на себя обязательства предотвратить расползание ЯО по миру. При этом, имеющееся ЯО должно использоваться только для сдерживания и служить оборонительным целям.

Как сказано далее в документе, все пять стран "намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех".

А вот этот заключительный пункт – один из самых интересных во всем заявлении, хотя внешне и кажется просто обычным дипломатическим ни к чему не обязывающим оборотом. Особенно, если учесть, что и само подписанное заявление, о котором мы сейчас говорим, было инициировано российской стороной. То есть, учитывая масштаб документа, даже не главой МИД, а непосредственно президентом России. Последний пункт заявления одновременно является и первым пунктом для следующих действий.

Что дальше?

Помните, в январе 2020-го во время своей поездки в Израиль на форуме памяти жертв Холокоста Владимир Путин выступил с неожиданной для все инициативой – провести встречу глав государств – постоянных членов СовБеза ООН. И вопрос, который планировалось обсудить на этом саммите в верхах касался как раз вопросов международной безопасности.

- Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны–основательницы Организации Объединенных Наций. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации, - сказал тогда Владимир Путин, предложив выработать "обновленные подходы" к мироустройству". Тогда такой саммит планировалось провести еще в 2020-м, но пандемия коронавируса, разлетевшаяся по всему миру, сделала данный саммит в то время невозможным. Однако в Кремле про свое предложение не забыли. И нынешнее заявление может стать преамбулой к проведению таких переговоров в формате "Большой пятерки". Скорее всего, ей оно и станет. Тем более, что ситуация с коронавирусом утратила свою остроту. Хоть новый штамм и гораздо заранее предыдущих, смертность от него на порядки ниже.

А это значит, что вскоре мы можем стать свидетелями события, которое в послевоенной истории после окончания Второй Мировой можно будет сравнить лишь с созданием самой ООН или, например, с Хельсинкским совещанием по безопасности и сотрудничеству.

Лидеры государств в принципе исключают возможность любой ядерной войны и берут на себя обязательства предотвратить расползание ЯО по миру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И подводные камни

Новое "Хельсинкское соглашение", хотя в свете последних заявлений о вероятном вступлении Финляндии в НАТО эта столица заранее исключается из числа потенциальных хозяев такого саммита (Финляндия и была выбрана точкой рандеву в силу своего нейтрального статуса), должно, по примеру предшествующего, вывести мир из балансирования на грани войны и существенно оздоровить обстановку. Но мы же помним, что именно "Хельсинки" дали на международной арене стартовый толчок тем процессам, которые, в конце концов, привели к развалу СССР. Москва тогда слишком доверилась партнерам по переговорам, начав выполнять все пункты заключенных договоренностей от "а" до "я" и не контролируя исполнение обязательств другой стороной. Нас тогда прельстили и обманули "общеевропейским домом", "новым мышлением", "общими ценностями" и прочей, извините за выражение, красиво сформированной и развешанной на ветках словесной лапшой. Участники того совещания обязались уважать "суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, территориальную целостность, свободу и политическую независимость". Кстати, в числе подписавших Соглашение были государства, которых сейчас уже нет на карте – ГДР, Югославия, Чехословакия. И где они теперь? Запад наплевал на ими же данные обещания. Точно так же Запад наплевал позже на свои обещания по нераспространению НАТО на восток.

И, безусловно, есть все основания предполагать, что нечто подобное он попытается предпринять и в случае проведения такого саммита, который предлагал собрать Кремль. Казалось бы, зачем тогда проводить мероприятие, на котором нам могут подложить свинью. Во-первых, проводить его надо просто потому, что прежний порядок мироустройства и мироуправления уже не в силах поддерживать мир на планете. Он дискредитировал себя на примере тех же конфликтов последнего десятилетия, всех этих "арабских весен" и т.д. путин об этом, кстати, предупреждал еще в 2007-м, но тогда тот же Запад просто не хотел его слышать.

А во-вторых, и это главное – мы теперь ученые. Дважды ученые. И наш глава государства прекрасно понимает, какие подводные камни могут тут быть заложены. Как сказал Путин на своей пресс-конференции в декабре прошлого года, с теми же американцами надо все фиксировать на бумаге, каждый пункт, но они и написанное стараются не выполнять. Но тогда можно будет, по крайней мере, тыкать их в письменный текст договоренностей.

Так что, очень похоже, что, несмотря на свою гигантскую значимость нынешнего заявления лидеров пяти государств "ядерного клуба" саму по себе, это лишь первый шаг в новой партии Кремля на арене международной политики. И нас может ждать еще очень много интересного.

Во всяком случае, первый заброс мяча прошел успешно. Очередь – за продолжением.

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