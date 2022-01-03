Пять стран выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений

Россия стала одной из сторон, подписавших документ Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Его текст был опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник, 3 января.

Как говорится в заявлении, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана. По мнению лидеров стран, ядерные вооружения могут быть лишь оборонительным средством, которое позволяет сдерживать агрессию и предотвращать вооруженные конфликты. При этом дальнейшее распространение такого рода вооружения должно быть остановлено.

"Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчёркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями", - говорится в документе.

Стороны высказали приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобщем и полном разоружении.

"Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности", - резюмировали авторы документа.

Как ранее писал сайт kp.ru, польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил, что Варшава способна победить российскую армию, но при соблюдении двух условий. Одно из них - неиспользование ядерного оружия.