В пандемию дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта перестала быть мальчиком

Все уверены, что быть девушкой ей гораздо больше к лицу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда у одной из самых красивых голливудских пар Анджелины Джоли и Брэда Питта, которых в период их брака называли «бранджелина», родился их первый ребенок, фанаты знали – он будет красив.

На свет появилась девочка, которую назвали Шайло. Все просто умилялись ей и предвкушали, какой же красивой она станет, когда вырастет.

Но время шло, а милой девчушки в розовых платьях и рюшами и с бантиками на голове, никто не видел: Шайло носила исключительно мальчишеские брюки, объемные свитера и мешковатые футболки. В три года родители подстригли ее «под мальчика», а в пять лет на вопрос - как тебя зовут? - Шайло отвечала: «Джон».

Анджелина Джоли поначалу ничего не комментировала, но затем подтвердила всеобщие опасения, заявив, что Шайло решила стать мальчиком.

Поклонники стали критиковали актрису-мать за то, что она позволяет дочери играть в опасные игры со сменой пола.

Кстати, одной из причин развода семейной пары как раз и стало недопонимание в вопросах воспитания Шайло. Брэд Питт был против того, чтобы его дочь превратилась в неизвестно кого.

Когда Шайло исполнилось 13 лет, то пошли слухи о том, что она начала принимать гормональные препараты, чтобы пережить пубертатный период. Девушка стеснялась своей растущей груди, прятала ее за объемными жакетами и толстовками.

Но в 2020 году Шайло резко изменила свой образ жизни. После карантина и режима самоизоляции она записалась в студию балета и начала заниматься танцами. И впервые вышла с матерью и сестрами на красную ковровую дорожку.

На премьере фильма «Вечные» Шайло предстала в элегантном и нежном образе: она надела платье на бретельках бежевого цвета и светлые балетки, а свои длинные волосы стянула в пучок, обнажив красивую тонкую шею. По фото видно, что девичий образ дается ей с трудом, но она хорошо справляется.

В повседневной жизни Шайло тоже произошли изменения: она отказалась от мужских брюк и тренировочных штанов, сменив их на красивые женские шорты и джинсы.

И пусть все это дается ей с трудом (на фото видно, что Шайло стесняется своего высокого роста и поэтому часто сутулится), но все уверены, что быть девушкой ей гораздо больше к лицу.