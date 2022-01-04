Проект «Сетка»: как в СССР изучали НЛО на государственном уровне

Высотный баллон французского производства, наблюдавшийся в 1977 году над Прибалтикой. Запущен из Скандинавией, высота дрейфа - примерно 40 км. Фото: личный архив Юлия Платова

16 мая 1981 года. Ночь - 01.30. На шоссе между городами Рудня и Витебск шофер легковушки Юрий Комраков увидел светящийся объект. Он висел над лесом на северо-востоке. По форме напоминал эллипс. Позже Комраков сообщит, что расстояние до объекта было примерно два километра. Максимальный его диаметр метров до 50. Объект стал медленно подниматься. Из его вершины струились газовые полоски. После подъема метров на 300 НЛО стал удаляться на северо-восток. Но оставил после себя полусферическую светящуюся оболочку, по-видимому — газовую, которая долго угасала, минут 20. НЛО, удаляясь, превратился в светящуюся точку и исчез из поля зрения при этом из него исходили 3 луча. Звука не было.

Можно ли верить водителю Комракову? Не знаю. Но в 1981 году свидетели НЛО рисковали своей репутацией, рассказывая о подобном, потому как могли привлечь внимание не только сотрудников КГБ, но и психиатров. Посему Комраков вряд ли нафантазировал.

Это и многие подобные сообщения о непонятных объектах до сих пор хранятся в архиве ведущего научного сотрудника Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В.Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Юлия Платова. С 1978 по 1990 годы он был одним из руководителей проекта «Сетка», созданным официально для изучения аэрокосмических аномальных явлений.

Ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В.Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Юлий Платов Фото: Андрей Минаев

- Юлий Викторович, сложно представить, что в такой стране как Советский Союз вдруг взялись за изучение НЛО. Как все начиналось?

- Интерес к редким аномальным явлениям, не находившим объяснения, возник в 1940-х годах. Но на государственном уровне их не замечали. Считалось, что это нечто несущественное. Однако со временем накопился большой материал по наблюдениям таких странных явлений и были даже попытки их исследования. В основном, этим занимались энтузиасты, склонные считать, что происходящее в небе связано с внеземными цивилизациями. И именно этот момент вызывал ажиотаж в обществе. В 1960-х годах в университете штата Колорадо (США) под руководством президента американского физического общества, физика-ядерщика Эдварда Кондона в течение двух лет проводились официальные исследования странных явлений. После был опубликован отчет. В нем Кондон написал: часть этих явлений могла бы быть связана с деятельностью внеземного разума, и если такой контакт когда-нибудь произойдет, то мечтал бы дожить до этого. Это было бы величайшим событием в истории человечества.

- Очень интересно!

- Не обольщайтесь. Далее он написал, что полученные им результаты не дают никаких шансов предположить, что это были контакты с внеземными цивилизациям. Он полагал, что большинство аномальных явлений связано с атмосферными процессами. В общем, по его мнению, все прозаично и не представляет угрозы для США. И его официальное заявление снизило интерес к НЛО.

- Давайте вернемся в СССР. Расскажите о наиболее громких делах.

- В 1977 году в Петрозаводске случилось событие, получившее название «петрозаводский феномен». Сентябрьской ночью около 4 утра в небе вспыхнула яркая звезда, похожая на медузу, и от нее исходили светящиеся полосы. Причем, очевидцев этого явления было очень много и не только в Петрозаводске, но и всем северо-западном районе страны. Они описывали, что полосы светились разными цветами и от них словно сыпались звезды. Если бы это странное явление наблюдали только в пределах нашей страны, то его могли и не заметить на государственном уровне. Но его видели в Финляндии, Швеции. Финны обратились к нашему руководству с просьбой разъяснить, что это было. Ведь они подозревали, что в Союзе испытывают новое оружие. И его испытания в случае неудачи могут навредить Финляндии. Получился международный резонанс. К тому же о петрозаводском явлении написали центральные газеты. И вот тогда было принято официальное решение создать комиссию ученых, которая должна разобраться, что же это было.

«Медуза» - газопылевой след ракетного двигателя. Струи продуктов сгорания из разных дюз двигателя, подсвеченные солнечным светом в сумерках. Фото: личный архив Юлия Платова

- Юлий Викторович, известно, что это был запуск ракеты из Плесецка. Неужели руководство страны и военно-промышленного комплекса об этом не знали? Зачем нужна целая комиссия ученых?

- Надо было погасить ажиотаж вокруг этого события достойно и грамотно.

- То есть если просто объявили бы о запуске ракеты, то народ бы не поверил. А если комиссия проведет расследование, то ее выводы будут более авторитетными?

- Примерно так. Да и к тому времени было накоплено много материала о разных аномальных явлениях. Нужно было и с ними разобраться.

- Как вы оказались во главе комиссии?

- В Академии наук решили, что ИЗМИРАН должен руководить исследованиями. А для масштабности были привлечены сотрудники других институтов. Физики земли, космических исследований, прикладной геофизики, полярной геофизики и другие. Всего было 20 с лишним научных организаций. Директор института Владимир Васильевич Мигулин поставил меня руководителем комиссии.

- И как была организована работа?

- Для начала сбор информации. Были разосланы предложения по метеостанциям, геологическим экспедициям, военным частям, милицейским отделениям и т.д. о том, что если кто-то увидит что-то необычное и необъяснимое, то сообщайте по такому-то адресу.

- Много получали сообщений?

- Да. И вначале непонятно было, как с ними работать. Представьте себе такое сообщение: «Пролетело яркое тело размером с будильник». Такие мы сразу в урну. Принимали информацию с указанием даты, времени, места наблюдения, направления движения, четким описанием объекта. Далее мы их анализировали и пытались понять, что это могло быть. Когда информации было уже слишком много, то стало понятно, что подавляющее большинство сообщений относятся к техногенным явлениям. Это полеты высотных аэростатов или запуски ракетной техники. Оставалась одна проблема. В печати подробные данные о запусках ракетной техники не публиковались, поэтому в открытых публикациях приходилось ограничиваться лишь общими результатами. Пока нам не помог, может быть сам того не подозревая, обозреватель Губарев.

- Владимир Степанович? Он был научным обозревателем и в «Комсомольской правде».

- Да, но в то время он опубликовал в «Известиях» две заметки под заголовками «Плесецк» и «Капустин Яр». Все. Секретности нет. У нас руки развязаны. И мы могли спокойно объяснять народу происхождение аномальных явлений. В частности, рассказали, что явление над Петрозаводском было запуском ракеты «Молния» с высоким наклонением 80-82 градуса. Это было в 4 часа утра и когда ракета поднялась до высоты 200 километров, то выхлопные струи двигателя оказались в областях, освещенных солнцем. Рассеяние солнечного излучения на продуктах сгорания ракеты привели к такому очень интересному явлению, которое тогда наблюдалось с земли.

- Но были еще рассказы, что у некоторых жителей в окнах домов на стеклах остались мелкие пробоины?

- Официально этого никто не подтвердил.

(От автора: Я тоже пыталась найти подтверждение разбитым стеклам, но тщетно. Нет ни фотографий, ни видеодоказательств. Более того, писали, что эти стекла отвозили на экспертизы в какой-то московский институт, но какой неизвестно).

- Юлий Викторович, а почему этот проект назвали «Сетка»?

- Этого я не знаю.

- Вы проводили исследования совместно с военными?

- Конечно, но у нас естественно были несколько разные задачи. Задача Академии наук - исследовать физическую природу явлений. Задача военных - обеспечить безопасность. Не кроется ли за этими явлениями угроза нашей безопасности.

- К чему вы в итоге пришли?

- Что практически все наблюдаемые аномальных явления были связаны с человеческим фактором, а точнее с технической деятельностью.

- Не с НЛО?

- Конечно, сразу однозначно никто не отвергал гипотезу, что это могут быть явления, связанные с внеземной деятельностью. В видимой части вселенной находится не менее, чем 10 в 22-й степени звездных систем. Это больше, чем песчинок на Земле. И утверждать, что нигде, кроме Земли, не существует жизнь в какой бы то ни было форме – наивно. Но, с другой стороны, утверждать, что мы постоянно имеем дело с контактом с другими цивилизациями – еще более наивно, наверное. Нужны веские доказательства. А их нет.

- А были какие-то случаи, которые вы не смогли объяснить?

- Конечно.

- Расскажите.

- Где-то под Харьковом в начале 1990-х годов на лесном озере (название его я не помню) наблюдатели увидели, как взлетело какое-то дискообразное тело и улетело. И когда подошли к этому озеру, увидели круглую полынью. На их глазах из-под воды всплыл круглый ледяной диск и закрыл эту полынью. Остались только борозды на льду, словно прочерченные циркулем диаметром 20-25 метров. Три ровных круга – большой, поменьше и еще меньше. Что это такое было? Мой хороший товарищ Володя Рубцов - энтузиаст внеземных цивилизаций, философ по образованию - съездил туда, осмотрел внимательно и сказал: «Я не понимаю, что это было». Вот и я тоже не знаю, что это было.

Эффект, сопровождавший запуск ракетоносителя «Булава» в 2009 году. Фото: личный архив Юлия Платова

- Сколько свидетелей было этого случая на озере?

- Не знаю.

- Сам Рубцов не видел?

- Нет. И сейчас у него уже не спросить. Он ушел из жизни.

- Почему Рубцов им поверил?

- Он же видел эти круги, поэтому и поверил всему рассказу.

- И все же. Что, по вашему мнению, люди принимали за НЛО, кроме запуска ракет?

- Например, высотные аэростаты. Их запускают на высоту около сорока километров. Они выполняют научную функцию. В частности, на таких аэростатах ставились датчики о регистрации космических лучей. Большой объем занимают также метеорологические и геофизические исследования. Размер таких аэростатов может превышать 100 метров. Форма оболочки, как правило, шарообразная, однако французы делают их в форме пирамидки. Такой объект, наполненный гелием, может совершить несколько кругосветных путешествий. Например, были сообщения, когда летчики видели в небе странные светящиеся объекты. Это, вероятнее всего, были аэростаты.

- Летчики вряд ли перепутали бы аэростаты…

- На высоте 40 км сложно разглядеть конкретный объект, учитывая, что самолеты поднимаются максимум на 20 км. Были попытки летчиков приблизиться и сбить этот объект, ведь непонятно что там летает. Но они не могли. Возникало ощущение, что они приближаются, а объект удаляется от них.

- Как быть со случаями, когда свидетели видели посадку НЛО на землю и наблюдали выход из него инопланетян?

- Мне много раз попадались такие сообщения. Оставлю без комментариев.

- В таких случаях, как правило, несколько свидетелей.

- Мы несколько раз ездили к этим очевидцам. Ни одна история не подтвердилась в итоге. В частности, в Подмосковье был случай, когда подросток видел, как из НЛО вылез высокого роста инопланетянин, побегал вокруг, потом сел в тарелку, улетел, а на ее месте осталось кострище. Когда мы приехали к нему домой, он ударился в рев и сказал: «Дяденька, я все придумал». Его пришлось очень долго успокаивать. Я говорю: «Ну, зачем придумал-то?» - «Меня мальчишки из старшего отряда научили этому». А кострище, оказывается, было от пионерского костра. Все эти рассказы из разряда фотографий НЛО. При изучении все снимки оказались подделкой. Понимаете, сама проблема существования внеземных цивилизаций – это чрезвычайно тонкая и сложная вещь. И ее нужно решать исключительно научными методами.

- А как?

- Сейчас существуют разные научные направления. Это поиски сигналов искусственного происхождения, космическая медицина. Если ученые обнаружили микробы, микроорганизмы на обшивке космических кораблей, которые сели на Землю, это значит – эти микроорганизмы выжили на поверхности спускаемого аппарата при жутких температурах и перепадах давления. Следовательно, жизнь очень живучая. И значит, исследовать возможность существования живых организмов не на Земле, а в других условиях – это очень интересная и очень сложная проблема. В частности, на спутниках Сатурна и т.д. Последние исследования позволяют предположить, что и там возможна жизнь в каких-то пока не понятных формах.

ОТ АВТОРА

У меня осталось двоякое впечатление от этого интервью. С одной стороны, ученые проделали огромную работу. С другой, они словно выполняли задачу – доказать, что НЛО не существует. Впрочем, по-другому в стране, где диалектический материализм ставили во главе угла, быть не могло.

Однако жизнь многогранна, загадочна и во многом необъяснима. Взять тот же случай на озере под Харьковом. Хочется изучить его подробнее, так как изначально данных мало. Если кто-то из наших читателей знает достоверную информацию об этом, пишите в комментариях.

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