Как НЛО пассажирский самолет преследовал

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В июне 1994 года первый заместитель министра МВД Кабардино-Балкарии Магазали Эндреев возвращался самолетом из московской командировки.

- И на подлете к Минводам мы вдруг увидели в небе аппарат без крыльев, - вспоминает Эндреев. – На борту началась суматоха, все пассажиры (а их было человек 100) вскочили с мест и прильнули к иллюминаторам по левому борту. Стюардессы просили сесть обратно, чтобы борт не накренялся. Но куда там! Аппарат был очень странным и летел близко от самолета - как будто вот-вот врежется в нас. Паника была жуткая. Представьте, летит рядом с вами нечто овальное размером с самолет и слепит ярко-белым светом. Что это, непонятно. Как реагировать, непонятно. Страшно было. А когда пришло время заходить на посадку, объект исчез. Словно и не было его вовсе. Ни шлейфа за ним, ни шума.

По прилету Магазали Аубекирович рассказал об увиденном друзьям, коллегам, но ему не особо поверили. Дома тоже пожали плечами. Может быть, это был эффект гало, а почудилось НЛО. Да и мало ли чего в небе может померещиться. Но Эндреев не унимался. Он был уверен, его самолет преследовал инопланетный объект.

Бывший первый зам. министра МВД республики Магазали Эндреев. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Это был аппарат неземного происхождения, - говорит он мне на видеокамеру спустя почти 30 лет после того случая. – С тех пор я убежден, что во Вселенной помимо нас есть иная жизнь.

- А начальству своему вы докладывали об увиденном?

- Докладывал, но от меня отмахнулись. Чего, мол, тебе померещилось.

- Так целый самолет свидетелей!

- В том-то и дело, что не стали расследовать этот случай. Никто ко мне за разъяснениями из КГБ или прокуратуры не обращался.

Тогда, еще в 1990-х годах, Эндреев не постеснялся рассказать о том НЛО иностранным телевизионщикам. Прямо в своем служебном кабинете, при погонах подробно объяснял, что видел во время полета из Москвы.

- А вам от начальства не влетело за подобные рассказы? – спрашиваю. – Все-таки первый заместитель министра МВД республики и вдруг НЛО!

- Нет, - отвечает. – Я специально тогда дал это интервью, чтобы ученые обратили внимание и начали изучать подобные явления. Ведь это не просто так в небе появляется.

Скрин видео с интервью Магазали Эндреева иностранным журналистам

- И как? Обратили внимание?

- Нет, - вздыхает Эндреев.

Да как так? Около сотни очевидцев, включая экипаж, и никакого ажиотажа?! В МВД Ставропольского края мне объяснили, что расследования этого случая, действительно, не было. И причина, скорее всего, в том, что никто из пассажиров, даже Эндреев, не написали банального заявления по типу «видел в небе неопознанный объект, угрожающий безопасности самолета и людей в нем находящимся».

В краевом ФСБ тоже никакой информации. Неофициально (официально – только через федеральный Центр общественных связей) рассказали, что в 1990-е годы подобные явления на Ставрополье не изучались.

Связалась с Управлением транспортной полиции по Северо-Кавказскому округу, но и там не могли припомнить расследования по этому случаю.

Как же такое могло остаться без внимания? Возможно, причина в том бардаке, который царил у нас в середине 90-х? В те времена многим и многое было «до лампочки». Во-вторых, тогда сообщений про НЛО шел вал. К этому все привыкли. Тем более, что большинство сообщений были фальшивыми.

Остается верить Эндрееву на слово. Если среди читателей найдутся люди, причастные к той истории, просьба, откликнуться по адресу: konata@kp.ru.

КУДА ДЕВАЛИСЬ ЗУБЫ КАТИ ЛЕЛЬ?

Катя Лель уверена: инопланетяне существуют. Фото: Владимир ТАРАКАНОВ/GLOBAL LOOK PRESS

Кабардино-Балкария - «мекка» для неопознанных летающих объектов. Слишком часто они появлялись здесь в 1990-е и 2000-е годы. Спросишь кого-нибудь из местных – тот либо видел НЛО, либо видели его знакомые и родственники. Самая популярная история в здешних местах – похищение инопланетянами двух зубов певицы Кати Лель. Случилось это в 1991 году, когда Катя была еще не Лель, а Чупринина. И как начинающую артистку ее знали только в родном Нальчике. 16-летняя девочка вместе с мамой и младшей сестрой пила чай на придомовой террасе в доме 23 на улице Мичурина. Вдруг в небе появился ослепительно-яркий объект, из прожекторов которого исходили не менее яркие лучи. Они опустились на Катю и спустя какое-то время исчезли. А вместе с ними и два зуба изо рта девушки. Причем вырваны они были так, как будто прошло не меньше полугода, на деснах ни капли крови, лишь затянувшиеся ранки.

- За зубы ничего сказать не могу, сам лично рот Кати я не изучал, - рассказал мне местный краевед Виктор Котляров. – Но с соседями Чуприниных тогда разговаривал. Они подтверждали – объект был, лучи от него исходили.

- А с мамой Кати вы общались?

- Общался. От нее про зубы и слышал.

- По-вашему, это правда?

- Не знаю. Но допускаю, что история может быть значительно приукрашена.

Тетя Нина с улицы Мичурина помнит Катю Лель девчонкой и не верит в прилет НЛО Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Тех соседей Кати, что видели НЛО в 1991 году на улице Мичурина, мне найти не удалось. Коронавирус выкосил многих долгожителей в округе. Только нынешней весной от опасной заразы умерли четыре соседа. Об этом мне поведала тетя Роза, которая «от Кати Лель» через два дома живет. Сама Роза здесь из новеньких, три года назад заехала. Но тетя Нина из дома напротив Катю девчонкой помнит.

- Хорошая была, - говорит тетя Нина. – Добрая, послушная.

- А что думаете по поводу НЛО? – интересуюсь.

- Ой, ерунда какая! – хохочет тетя Нина. - Не было никакого объекта! Выдумки все.

- Но нам говорили, что тут были и другие очевидцы, кроме Кати и ее семьи.

Улица Мичурина, где Катя Лель провела детство Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

- Ну не знаю. Я тут всю жизнь живу, и никаких НЛО не видела.

Тетя Ася год назад схоронила свекровь. Говорит, что та якобы видела НЛО и исходящие от него лучи. Вот только в показаниях путалась – то ли сама видела, то ли ей рассказали и она потом это за свое личное выдавала. Подозреваю, что второй вариант наиболее вероятен.

- Правду никто не знает, только сама Катя, - вздыхает Виктор Котляров.

В доме Лель уже 10 лет живет тетя Лариса. Она охотно пускает журналистов и показывает, где могла находиться та самая терраса. В общем, ничего особенного – дом как дом.

- Вы сами видели здесь НЛО? – спрашиваю.

Лариса лишь хохочет в ответ: «Нет, конечно!»

Наталья Варсегова (слева) беседует с хозяйкой дома Ларисой на той самой террасе, где НЛО похитили зубы Кати Лель. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Та самая терраса. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Звоню директору Кати Лель Ирине. Так, мол, и так, хочу расспросить про случай с зубами.

- А это вы по соседям Кати ходили? Нам сообщили, – звучит в ответ.

- Я.

- Спрошу у Кати, захочет ли она общаться с вами…

Через 10 минут смс: «Поговорила с Катей. Она не дала согласие на интервью».

Жаль.

Однако ранее в различных интервью Лель рассказывала, что загадочное исчезновение зубов изучали в республиканском стоматологическом центре.

- Что касается архивных данных, то у нас нет ни амбулаторной истории, ни подтверждающего амбулаторного снимка, - говорит главврач центра Асият Хамукова. - Мы обязаны хранить документацию всего пять лет. А тут 30 прошло. Да и снимки тогда были пленочными, вряд ли мы сейчас что-то на них разглядели бы. Да даже если они есть где-то, насколько они будут правдивыми? На мой взгляд, эта история из области пиара, а не стоматологии.

Краевед и издатель Виктор Котляров сам был очевидцем НЛО Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

ЗАГАДОЧНОЕ ПЛАТО

- В 1990-х годах в Кабардино-Балкарии часто видели НЛО, - рассказывает Виктор Котляров. – Это нашествие какое-то было. Над Нальчиком одно время висел объект днем и ночью. Висел несколько дней ниже облаков. К нему пытались подлететь на вертолете, но он лишь отдалялся, хотя со стороны казалось, что он не двигается.

- Как он выглядел?

- Как эллипс. Размером чуть меньше Луны. Он просто ярко светился.

- Может быть, это какое-то солнечное явление? Гало?

- Нет, это не гало. Я изучал. Ни на одно небесное явление этот объект не был похож. И видели его тысячи человек в городе.

Звоню в управление местной полиции. Было такое или нет? Тамошняя пресс-секретарь Ольга Ткаченко рассказала, что в 1990-х в их семье появились два снимка некоего летательного аппарата, о котором говорили шепотом, словно опасаясь чего-то. Возможно, это фото того НЛО. Куда потом делись снимки, Ольга не знает.

Адик Баймурзаев из Нижнего Чегема рассказывает, как НЛО пролетел над селом Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

Но самое необычное, что доводилось видеть Котлярову, - загадочный объект в горах на плато Кум-Тюбе. Путь туда неблизкий – на машине, потом на лошадях. Да и не каждый проводник согласится вести любопытствующих. Не из-за трудного перехода, а по причине слежки.

- Чем ближе к плато, тем сильнее ощущение, что на тебя кто-то смотрит, - говорит Котляров. – Пытаешься отмахнуться от этого ощущения, а не получается. Жутковатое чувство тогда нас преследовало. А потом мы увидели луч. Он появился справа и стал двигаться прямо к нам. Скоро исчез. Зато вечером в 500 метрах от нашей стоянки медленно пролетел непонятный объект, который ярко сиял и переливался разными цветами от зеленого до красного. Интересно, что позже я беседовал с пастухами, и они говорили, что этот объект часто появляется на Кум-Тюбе. И ни на какое природное явление не похож.

Поднимаемся к загадочному менгиру Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

К слову, летом 1990 года ростовская экспедиция уфологов видела на Кум-Тюбе странное мерцающее свечение и световые столбы уходящие в небо. Изучая те места, они наткнулись, как написано в их отчете, «на несколько округлых пятен диаметром около 5-7 м, в которых погибла вся растительность. От одного из таких пятен веером расходились 3 темные полосы длиной 70-100 м, шириной 3-3,5 м. Светлый гранит на этих полосах был покрыт темно-коричневым налетом. Эти полосы ничем не напоминали водотоки, даже временные. Мелкие камни были покрыты налетом полностью, крупные только сверху нижняя часть - обычный светлый гранит. Радиация "обожженного" гранита 18 мкр, светлого (обычного) 12 мкр». Уфологи взяли образцы камней и отвезли их в Ростов-на-Дону в Центр судебной экспертизы, где кандидат химических наук Виктор Бессонов исследовал образцы и пришел к удивительным выводам. Мне удалось поговорить с Виктором Бессоноввым про те камни. Но об этом позже.

Загадочный менгир в два раза выше человеческого роста. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

СТОЯЧИЙ КАМЕНЬ МЕНГИР

По одной из версий, точкой притяжения НЛО в Кабардино-Балкарии могут быть менгиры. Огромные стоячие камни, которые, со слов историков, были установлены людьми. Но зачем, неизвестно. Есть мнение, что такими изваяниями древние люди обозначали места, где приземлялись неопознанные летающие объекты.

Последнее утверждение многим покажется бредом, но погодите крутить пальцем у виска.

В октябре 2002 года житель Нижнего Чегема Кайсын вышел во двор около 23.00 и увидел в небе аппарат с ярко светящимися иллюминаторами. Их было 6-8, точно не помнит. Аппарат какое-то время «сиял» в воздухе, а потом приземлился на небольшую поляну в горах, продолжая освещать окрестности.

Кайсын сильно напугался, позвал родственников, соседей. Потом решил пойти на разведку, взяв мощный фонарик. Позвал с собой одного соседа, другого, те в отказ. Вдруг инопланетяне их похитят. Тогда Кайсын тоже засомневался: а что если не вернется домой, на кого оставит престарелых родителей? Аппарат посидел на поляне полчаса, поднялся в небо и бесшумно исчез.

Утром Кайсын пошел в горы, но никаких следов от «тарелки» на той поляне не увидел. Но удивился, что именно в этом месте стоит древний четырехметровый менгир. Совпадение?

Когда об этом случае рассказали местные журналисты, показав рассказ Кайсына, односельчане устроили ему жуткую травлю. Обвинив, что он берет миллионы рублей за интервью, а сам все выдумал. Дошло до оскорбительных надписей на воротах дома и обидных комментариев в интернете. С тех пор Кайсын зарекся общаться с журналистами. Об этой истории он рассказал мне с неохотой, категорично запретив включать камеру. И ни на какие гонорары не намекал.

Нам с оператором Вартаном Хачатуряном захотелось отыскать тот менгир и поляну. Местные чегемцы отговаривали – зачем, мол, судьбу испытывать. Рядом с менгиром даже сено не косят, вдруг скот внезапно падет. Но мы упорно просили отвезти нас в горы.

Кайсын из Нижнего Чегема видел НЛО, но боится рассказывать об этом журналистам Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

В ПОИСКАХ АНОМАЛИЙ

В стареньком юрком уазике - два журналиста и три (!) проводника. В одиночку в аномальные зоны сельчане не ходят. Мы лихо тронулись с места и покатили в горы. Склон крутой, дороги практически нет. Да и ту размыло дождями, не прекращавшимися целый месяц. По скользкой глине наш бедный уазик бросает из стороны в сторону. Оператор чуть не разбил камеру, когда нас в очередной раз подбросило на колдобине. Чем ближе к менгиру, тем труднее и непроходимее становилась дорога. Вдруг водитель дал по тормозам.

- Дальше не поеду! – отрезал он. - Очень опасно.

Мы вышли из машины. Перед нами крутой подъем, попробовали зайти на него пешком, но кроссовки скользят по глине как по льду. Проводники уговаривают вернуться – дороги, мол, нет, менгир к себе не пускает. Но мы решаем идти через лес. До камня остался какой-то километр. И в этот момент во мне взыграла такая неожиданная прыть, что я взлетела на ту гору, словно не по болотистым зарослям топала, а по Садовому кольцу налегке. Мужики-чегемцы диву дались: «Ничего себе вы, москвичи, по горам скачете!». А я и сама удивилась – что это со мной?

Та самая поляна, где приземлялся НЛО, и где местные не пасут скот Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

На поляне, куда почти 20 лет назад приземлялся НЛО, мы не нашли ничего особенного. Поляна как поляна. А вот менгир на ее окраине сооружение любопытное. Огромный высокий камень словно вырос из-под земли. По форме похож на… фаллос. Как это понимать? То ли таким вот символом пришельцы выразили свое отношение к нашей планете, то ли это рукотворный ответ древних горцев на визит незваных гостей из космоса? Как только я прикоснулась к этому… сооружению, у меня вдруг дико заболела голова, а в ногах и руках появилась такая тяжесть, похоже, что вот сейчас откажут конечности, и я упаду. А ведь только что скакала как лань по лесу. Что случилось? Мужикам о своих ощущениях говорить боюсь, вдруг упрекать начнут: «Мы же предупреждали – не надо сюда тащиться!»

Попробовала сесть рядом с менгиром на поваленное дерево, но меня как будто магнитом стало притягивать к земле. Испугалась, вскочила на ноги.

- Пойдемте, - говорю, - отсюда.

Но мужики как назло взялись курить и травить мистические истории про здешние места. Про таинственные вековые клады и странные гибели тех, кто пытался их найти. Особенно впечатлила смерть местного егеря, который нашел в горах клад, задумал вывезти его оттуда, на следующий день вдруг помер. Но у него сначала отказали руки и ноги. Прямо как у меня! Тут я не выдержала и почти закричала: «Уходим!»

Уходила я последней, еле спустилась, кое-как переставляя онемевшие ноги. Но самое удивительное, что тяжесть отпустила мгновенно, как только я оказалась рядом с уазиком. Хотите - верьте, хотите – нет! Вот и гадай после этого, есть в этих менгирах что-то аномальное?

Нельзя было не сделать селфи на поляне, где приземлялся НЛО Фото: Вартан ХАЧАТУРЯН

МЕТЕОРИТЫ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЙ СПЛАВ

Вернемся к эксперту Виктору Бессонову, который исследовал камни, привезенные уфологами с аномального плато Кум-Тюбе. Детали той истории помнит отчетливо.

- Это был 92 или 93 год, - говорит он. – К нам обратился уфолог Утенков с просьбой изучить образцы камней. Руководство поручило мне эту работу как специалисту в области исследования веществ, материалов и изделий методами атомной и молекулярной спектроскопии.

- Вы лично общались с Утенковым? Какое впечатление он произвел?

- Вполне адекватный. Рассказал, что работает военным корреспондентом в местном региональном филиале газеты «Красная Звезда». Ну и увлекался уфологией. В середине 90-х он переехал в Санкт-Петербург. ...Всего было два крупных исследования. Первый случай. Я исследовал посторонний поверхностный налет-отложение вещества темного цвета на каменистых гранитных породах, отобранных уфологами в месте предполагаемой посадки НЛО на высокогорном плато Кум-Тюбе, что в Кабардино-Балкарии. Это были обычные камни, разные по размеру, общей массой до 1 кг. Налет я изымал с каждого из них. ыло установлено, что этот налет содержит повышенное содержание элемента марганец (Mn). Скорее всего, он попал туда извне. Например, при падении и сгорании метеорита. Науке хорошо известны метеориты с повышенным содержанием марганца в их составе.

- Куда потом делись камни?

- Я отдал их вместе с экспертным заключением. Второй случай любопытнее. Утенков представил нам фрагмент какого-то металлического изделия массой в несколько граммов. Он был сглаженный, без маркировок по поверхности, но явно фрагмент от некоего изделия. Металл был темно-серого цвета, при соскабливании поверхности проявлялся блеск, но вскоре очищенная поверхность вновь темнела, окислялась.

- Утенков сказал, что это часть НЛО?

- Так и было. Нашел он эту часть на острове Зеленый на реке Дон. Этот остров знаменит аномалиями. Мне нужно было изучить химический состав металла. Каково же было мое изумление, когда спектральный анализ показал, что данный объект - это металлический сплав, основу которого составляют редкоземельные элементы лантан (La) и церий (Ce). Я в своей практике с таким удивительным сплавом не встречался. Рекомендовал Утенкову повторить анализ в каком-либо другом авторитетном институте. Он отвез объект в Институт стали и сплавов и там подтвердили мои выводы.

- Как думаете, что это все-таки было?

- Не знаю. Для меня сие загадка.

- Вы сами видели объекты вроде НЛО?

- Не доводилось. К сожалению… или к счастью…

P.S.: История с металлом любопытна. Но чем удивителен этот редкоземельный сплав? Что в нем особенного? С этими вопросами я обратилась к заведующему лабораторией института металлургии имени Байкова, академику Константину Григоровичу.

- Ничего инопланетного здесь нет, - разуверил он меня. – Лантан-церий - это межметалл земного происхождения – отход атомной промышленности. Он используется в металлургии для модифицирования различных чугунов.

- Это не редкий сплав?

- Нет. Известная штука.

- Она может валяться где попало?

- Нет, конечно. Но, видимо, как-то попал в руки уфологам.

Ну вот еще одной загадкой в нашей теме стало меньше. Если же у вас есть какие-либо достоверные сведения по этим и другим историям, пишите: konata@kp.ru.

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