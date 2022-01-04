Обещала революцию в медицине, но оказалась мошенницей: В США признали виновной основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс

Суд присяжных в Калифорнии признал создательницу знаменитого стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. Фото: REUTERS

Суд присяжных в Калифорнии признал создательницу знаменитого стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. Теперь 37-летней предпринимательнице, которую еще пару лет назад превозносили в прессе как «второго Стива Джобса» грозит 20 лет тюрьмы.

Присяжные, которые разбирали историю Theranos, которая оказалась одним большим обманом, сочли Холмс виновной по четырем из 11 пунктов, которые ей предъявила прокуратура. Кроме длительного срока лишения свободы бизнесвумен светит крупный штраф. Окончательное наказание ей определит профессиональный судья, дата этого заседания пока не назначена.

Элизабет Холмс, казалось, была обречена на успех. Она родилась в семье настоящей американской элиты: отец — вице-президент энергетического гиганта Enron, мать — сотрудница Конгресса. Девушка получила отменное образование в области химического машиностроения в Стэнфордском университете, где снискала славу вундеркинда. Уже на первом курсе ее отправили делать лабораторные с аспирантами, а когда научный руководитель Холмс обмолвился, что мог бы отправить подопечную на практику в Геномный институт Сингапура, если бы только она знала китайский, та ответила, что свободно говорит на языке, который выучила еще в школе.

Так что мало кто удивился, когда девушка основала стартап, который обещал настоящий прорыв в медицине — компания, получившая название Theranos, взялась разрабатывать и производить устройство «Эдисон». Это был миниатюрный гаджет размером с таблетку, которые был способен брать у человека кровь, проводить ее анализ и тут же выдавать диагноз. То есть ненужными оказывались многочисленные лаборатории с медсестрами и лаборантами, да и к врачу идти уже было не обязательно. Настоящая революция!

Пока шли исследования, Холмс старательно пиарила свое изобретение, раздавая интервью и расхаживая по телешоу. А чтобы привлечь к себе еще больше внимания, девушка старательно выстраивала образ гениального, но эксцентричного инноватора: позаимствовала у Стива Джобса черную водолазку, в которой позировала для обложек, спала по 4 часа в сутки (по крайней мере, утверждала это в интервью), питалась исключительно смузи из фруктов и овощей и кофейными зернами в шоколаде.

Работа в публичном поле не прошла даром: Theranos заполучил в совет директоров сразу двух бывших госсекретарей США, Джорджа Шульца и легендарного Генри Киссинджера, а также договорился с крупнейшей в стране сетью аптек о создании сетей мобильных лабораторий. Инвесторы выстроились в очередь, что дать Холмс денег.

Но, как оказалось, за всем этим блестящим фасадом оказалась пустышка. Пока Холмс раздавала интервью, над чудо-гаджетом бился главный инженер Theranos Айен Гиббонс. Как мы знаем теперь, он ни раз и не два говорил начальнице, что ее изобретение еще слишком сырое, чтобы запускать его в массовое производство, слишком уж часто «Эдисон» ошибается в результатах анализов.

Гиббонс покончил с собой в 2013-м. Работа в Theranos тут ни при чем, у него было неизлечимое онкологическое заболевание. А Элизабет Холмс сделала все возможное, чтобы его записи не попали в чужие руки. Через год она уже была одним из самых молодых миллиардеров в мире, а ее компания стоила 9 млрд долларов.

Все начало рушиться в 2016-м. Тогда стали появляться — сначала в академических изданиях, а потом и в деловых — материалы о том, что изобретение Холмс просто не работает. Например, The Wall Street Journal утверждала, что из 240 анализов, которые «Эдисон», как утверждала Холмс, мог сделать по капле крови, корректными оказываются лишь 15. Дело все в том, что прибор брал кровь из пальца, а такие образцы априори хуже, чем кровь из вены: в образцах оказываются примеси в виде остатков разрушенной иглой кожи и межтканевых жидкостей. Больше того, той самой капли крови для полноценных исследований все равно мало, и прибору приходится брать все новые анализы, что делает его бесполезным. В статье утверждалось, что Холмс знала обо всех проблемах, но сознательно подделывала документы и отчеты об исследованиях, чтобы не потерять инвесторов.

Этот текст фактически похоронил компанию Холмс. Она всеми силами пыталась помешать его выходу в свет и даже обратилась к владельцу The Wall Street Journal Руперту Мердоку с просьбой запретить газете выпускать материал. Дело в том, что магнат был одним из главных инвесторов Theraos, вложив в стартап больше 125 млн долларов. Но в ключевой момент он отказался вмешиваться в работу редакции.

Theranos была ликвидирована в 2018-м. К тому моменту она растеряла почти всю стоимость, а Холмс уже проходила по делу о мошенничестве в крупном размере. Суд затянулся сначала из-за беременности предпринимательницы, а затем из-за пандемии коронавируса.