Присяжные в США признали основательницу компании Theranos виновной по четырем пунктам обвинений в мошенничестве

37-летней Элизабет Холмс грозит 20 лет тюрьмы Фото: REUTERS

В понедельник, 3 января, на заседании суда в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) присяжные признали основательницу биотехнологической компании Theranos Элизабет Энн Холмс виновной по четырем пунктам обвинений в мошенничестве с целью обмана инвесторов, передает телеканал CNN.

При этом присяжные признали подсудимую еще по семи статьям обвинений, однако 37-летней Элизабет Холмс все равно грозит 20 лет тюрьмы. Кроме того, ей придется выплатить обманутым инвесторам и пациентам до 250 тысяч долларов по каждому из четырех пунктов, по которым она признана виновной. Дату, когда судья огласит приговор мошеннице, обещают огласить позже.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Холмс основала компанию Theranos в 2003 году, когда была 19-летней студенткой. Всего за несколько лет девушке удалось с помощью несуществующего изобретения заработать около девяти миллиарда долларов.

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Проект основательницы компании с псевдогреческим названием Theranos Элизабет Холмс казался многообещающим. В начале 2010-х годов эксперты и обыватели были уверены, что 19-летняя Холмс совершит революцию в научном мире. Ее даже прозвали «Стивом Джобсом в юбке». Девушка планировала создать аппарат, способный определять по капле крови заболевание (подробности).