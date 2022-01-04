Спецэпизод «Гарри Поттера» — пошлая фальшивка от малодушных предателей, выросших без сердца на доброй сказке

Фото: кадр из фильма

HBO Max зачем-то выпустил специальный эпизод «Гарри Поттера», где взрослых героев фильма собрали в уютной новогодней атмосфере готики. Понятно, зачем это HBO Max. Даже ясно, зачем актерам. Все любят денежки, особенно под Новый год. Но для чего это все зрителю — уяснить решительно невозможно. Да, такая традиция стала модной: вернулись со спецсерией «Друзья», перезагружен «Секс в большом городе», даже ABBA воссоединилась ради нового альбома. Только ретроспективный эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» — если и сказка, то о потерянном времени. И человеческой подлости. «КП» приводит пять аргументов в подтверждение этого тезиса вместе с провидческими цитатами из книг Джоан Роулинг.

1. «Гарри Поттер» — библия с тремя Иудами

Фото: кадр из фильма

Цитата: «Как они глупы, доверчивые дураки, разве можно полагаться на верность друзей, разве можно хоть на мгновение выпускать оружие из рук?» (Волан-де-Морт)

Кто бы мог подумать, что Евангелие XXI века (как многие справедливо называют серию книг про Гарри Поттера ввиду схожести нарратива с библейской фабулой: страдания за добро и любовь, трагическая гибель, воскрешение, победа смерти) включит в себя не одного, а сразу трех Иуд? Тут даже автор была не в курсе. По крайней мере, пока малыши Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли) росли на ее глазах, пока писательница выпускала книгу за книгой — первую начала создавать, когда им было по 6-7 лет! — и подумать не могла, что вся троица обратит против нее волшебные палочки и включится в травлю после филологической шутки про трансгендеров: «Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово, — написала в твиттере Роулинг, увидев фразу «люди, которые менструируют». — Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщщ?».

Всего лишь одной фразы, одной остроты по поводу абсурдизма происходящего в мире ущемленных сексменьшинств хватило, чтобы сдать Роулинг, как стеклотару. Каждый — и Рэдклифф, и Уотсон, и Гринт — не упустили возможности взять камушек и кинуть в литературную маму своих героев. Каждый, потому что агрессивное ЛГБТ-сообщество приготовилось схарчить и их в случае немого одобрения Джоан. Так выглядят 30 сребреников в наше время — личный иммунитет на «отмену». И ребята не подвели — сами «отменили» Роулинг, как следует. Рэдклифф даже сакцентировал, что готов вернуться к образу Гарри (пьеса «Проклятое дитя») исключительно при условии отсутствия в проекте писательницы. Ее адрес в Эдинбурге раскрыли, ее дом начали штурмовать обезумевшие транс-активисты, а в Твиттере запустили хэштег #покойсясмиром. Так из жизни вычеркнули еще одну персону. Не ярую активистку, призывающую сжигать сердца геев в печах, не злобную хейтершу, а писательницу, у которой тоже есть право на мнение. Ту, что научила многих и многих детей (и взрослых) отстаивать добро, даже когда шансов на это почти нет. Профессор Дамблдор наставлял их: «Мы сильны настолько, насколько мы едины, и слабы настолько, насколько разъединены». Но в головах и сердцах юных волшебников, увы, не осело ничего.

2. Роулинг предвидела гнилое нутро Гарри — не зря он сам был крестражем

Фото: кадр из фильма

Цитата: «Человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор» (Альбус Дамблдор)

Создательница вне сомнений гениального произведения, фантастической философской саги, Джоан Роулинг уже вписала себя в пантеон британской литературы, встав в один ряд с Чарльзом Диккенсом, сестрами Бронте и Гилбертом Китом Честертоном, традиции которых бережно перенесла в «Гарри Поттера». И в философской серии книг про взросление, муки и метаморфозы юного волшебника, напитанных исключительным гуманизмом, жаждой правды и справедливости, предрекла ему фиаско. Как мы помним, последним крестражем (волшебным артефактом темной магии) был именно Гарри, то есть в его натуре — как и в каждом из нас — уже было заложено зло. Которое колеблется, бушует, перерождается внутри и рвется наружу. Иногда оно обречено проигрывать, а иногда — нет.

3. Сказ про то, как милых детишек испортили медные трубы Голливуда

Фото: кадр из фильма

Цитата: «Невозможно подражать любви» (Профессор Слагхорн)

Всем абсолютно плевать, кто там был в кого влюблен и что переживал 20 лет назад, когда первую часть «ГП» начали снимать. Это мох, история, давно забытое прошлое. Куда важнее, как сказка изменила ребят, сыгравших главные роли.

Какими выросли они, раз за разом упрямо побеждавшие изобретательные инкарнации зла в каждом фильме?

Спецэпизод — и хотя бы за это ему спасибо — дает ответ на вопрос. Он выявил реальное нутро всей несвятой троицы: никакого волшебства не случилось. Все оказались простыми маглами. Рэдклифф, Уотсон и Гринт, пойдя на поводу у голливудской конъюнктуры, с радостью вписались в культуру канселлинга (отмены) и начали друг за другом бросать земельку на могилу похороненной заживо Роулинг, без которой не было бы никого из них. Именно она, а не многочисленные режиссеры американского фильма, виртуозно выписала историю Гарри Поттера. Именно она дала повод снять это кино. Именно она показала, как маленькие детишки, верящие в добро и правду, могут отстоять свои принципы даже в самых жестких обстоятельствах, даже вопреки смерти. Увы, это оказалось возможным лишь на бумаге. Большие деньги и слава отбили у вчерашних детей чувство благодарности и любви.

4. Вне «Гарри Поттера» все трое — лузеры

Фото: кадр из фильма

Цитата: «Ты глупец, Гарри Поттер, и ты потеряешь всё!» (Волан-де-Морт)

Тезис очевидный. Но если кому нужно подтверждение, просто попытайтесь вспомнить ХОТЯ БЫ ОДНУ стоящую роль Рэдклиффа, Уотсон или Гринта за последние 10 лет. То есть после «ГП». Не вышло? Тогда загляните в википедию и посмотрите, где они снимались. Погуглите фото обкуренного Дэниела, в ужасе сидящего на заднем сиденьи машины и глядящего мимо объектива папарацци. Посмотрите зрительский рейтинг картин, где актеры работали (очень часто 6 и ниже). Больше всех Рэдклифф открещивался от сказочной франшизы и заявлял, что вырос автономным и талантливым артистом — и это при том, что именно «Гарри Поттер» внес его в Книгу рекордов Гиннесса, сделав самым высокооплачиваемым актером десятилетия. Однако актер подзабыл, что за пределами франшизы не сыграл решительно ничего стоящего. Самая заметная картина — трэш-комедия «Человек-швейцарский нож», собравшая 4,9 миллиона долларов при бюджете в...3 миллиона долларов. Фильм тоже заминусован многими зрителями. Рэдклифф сыграл в нем пукающего трупа.

Ни один из трех главных звезд поттерианы (Гринт снимается в эпизодах костюмированных сериалов, Уотсон — в примитивных мелодрамах) не смог приумножить или хотя бы сохранить успех, заработанный голливудской экранизацией. Не удалось им уберечь и человеческие качества, как показал кейс с травлей Роулинг.

5. Самым человечным оказался...Волан-де-Морт

Фото: кадр из фильма

Цитата: Потому что иногда нужно думать не только о своем спасении! Иногда нужно думать об общем благе! (Гарри Поттер)

Ирония судьбы. Главный злодей фильма — Том Реддл, больше известный как Лорд Волан-де-Морт, — чуть ли не единственный, кто выступил в защиту писательницы. Не добрячок Гарри, не его верные друзья, не другие волшебники, а именно он. Британский актер Рэйф Файнс высказался про всю позорную историю с трансгендерами максимально нейтрально и призвал обратиться к голосу здравого смысла, убрав пену со рта.

— Я могу понять остроту спора, но я нахожу эпоху обвинений и необходимость осуждать других иррациональными, — подчеркнул он. — Меня беспокоит уровень ненависти, которую люди выражают из-за взглядов, отличных от их собственных.

*Авторская колонка отражает личное мнение автора, может не совпадать с мнением редакции «Комсомольской правды».