Новогодние каникулы: Сократить или оставить без изменений

Целесообразность такого длинного отдыха вызывает вопросы у некоторых специалистов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В самый пик новогодних праздников спикер российского парламента Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков своего телеграм-канала, как они относятся к столь длинным выходным. И предложил на выбор три варианта ответа: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года».

Вячеслав Володин сопроводил опрос небольшой исторической справкой. Процитируем: «В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году. Ещё через 2 года, в 1993-ем, выходным днем стал 2 января. Затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января. Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество. В 2012-ом праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января. С тех пор праздничный «отгул» ежегодно составляет около 10 дней».

Целесообразность такого длинного отдыха вызывает вопросы у некоторых специалистов. Но по данным опроса спикера Госдумы большинство подписчиков (57 процентов) за то, чтобы оставить все как есть. 22 процента – за перенос выходных на теплое время года. 21 процент (это, очевидно, убежденные трудоголики) за сокращение праздничных дней.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов уверен, в новогодних каникулах минусов нет.

- Это становится понятно, если сопоставить темпы роста современной экономики с тем, как росла экономика в 18-19 веках, когда не было отпусков, праздников и каникул, - сказал Василий Колташов. - Примерно те же самые темпы роста. Технологические революции принципиально ничего не изменили. У нас рыночная экономика. Люди должны не только производить, но и потреблять. Если у них не будет времени на отдых, то можно закрывать магазины, рестораны, развлекательные заведения. Зачем они будут нужны? Есть эксперты, считающие, чем больше человек будет работать, тем больше он будет производить. И тогда экономика начнет расти. Не будет. Нет отдыха, нет смысла работать.

- А если перенести новогодние каникулы на другой сезон?

- Нужно не переносить, а добавлять. У нас есть национальные каникулы в январе, мае. Было бы хорошо добавить неделю в ноябре. Она тоже будет полезна с точки зрения стимулирования нашей экономики.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что новогодние каникулы способствуют укреплению семьи. А семейные ценности на сегодня – главная национальная идея нашей страны.

- Плюс Новый год - способ для компаний сферы услуг заработать деньги и сохранить рабочие места в этой отрасли, - добавляет Александр Сафонов. – Это возможность им встать на ноги и укрепиться после локдаунов, которые вводили в стране из-за пандемии. В те дни и в 2020, и в 2021 годах экономика на самом деле потеряла гораздо больше, чем в эти 10 праздничных дней.