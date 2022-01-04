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Общество4 января 2022 10:21

Володин запустил опрос об отношении россиян к длительным новогодним каникулам

Большинство россиян выступили против перемен в данном вопросе
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил у себя в Telegram опрос, в рамках которого спросил об отношении россиян к длительным новогодним каникулам.

В опросе предусмотрено три варианта ответа: «Пусть все остается как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года».

На момент написания новости за первый вариант проголосовали 57% пользователей. Предпочтение второму варианту отдал 21%. Третий вариант выбрали 22% россиян.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, поскольку длинные зимние праздники, по его мнению, не только бессмысленны, но и вредны: провоцируют людей на пьянство, драки и бытовые преступления. Вместо этого политик предлагает добавить к отпускам россиян 15 дней. При этом, по его словам, в новогодние праздники граждане не могут заняться полезными делами или попутешествовать, поскольку «большинство учреждений закрыты, цены на поездки кратно дороже, чем в другое время».