Россияне назвали самые любимые новогодние фильмы

Декорации ленинградской квартиры Нади Шевелевой - героини фильма "Ирония судьбы, или с Легким паром!", восстановленные в одном из павильонов Мосфильма. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние праздники принято не только доедать оливье и ходить в гости, но и смотреть рождественские фильмы. Сайт KP.RU решил выяснить у своих читателей, какие ленты они предпочитают в это время года - что-то новое или нестареющую классику новогоднего кинематографа.

В группе ВКонтакте и Telegram-канале мы задали вопрос: "Какой новогодний фильм вы пересматриваете каждый год?". И выяснили, что больше всего по душе россиянам. В опросе приняли участие 1703 человека.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Первое место с большим отрывом заняла "Ирония судьбы" - за этот вариант ответа проголосовали 35,4% участников опроса. На втором месте "Джентльмены удачи" (16,7%), а на третьем - сказка "Морозко" (12,1%).

В пятерку популярных новогодних фильмов по мнению читателей kp.ru также вошли "Один дома" и "Чародеи".

Мы также предложили пользователям перечислить в комментариях свои варианты новогоднего кино. Чаще всего вспоминали "Три орешка для Золушки", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Служебный роман". Также в каникулы россияне пересматривают фильмы "Кин-дза-дза!", "Реальная любовь", "Обыкновенное чудо".

"Звонили из ближнего зарубежья и очень сожалели, что у них не показывают старые советские фильмы. Завидовали," - замечают участники опроса.

Как ранее писал сайт kp.ru, сайт KP.RU вместе со своими читателями вспомнил, что хорошего произошло за последние месяцы 2021 года, что заставило всю страну радоваться и испытывать чувство гордости.