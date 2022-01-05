Эксперт рассказал, когда и как закончатся протесты в Казахстане

Переворота в Казахстане не будет. Об этом в беседе с kp.ru заявил политолог, автор телеграм-канала “Политджойстик” Марат Баширов. Фото: REUTERS

Переворота в Казахстане не будет. Об этом в беседе с kp.ru заявил политолог, автор телеграм-канала “Политджойстик” Марат Баширов. По его словам, у власти в стране достаточно ресурса, чтобы локализовать протест и задержать зачинщиков.

- Мне кажется, что все успокоится в течение месяца, - уверен эксперт. - Технология борьбы с цветными революциями, а это именно она, отработаны на постсоветском пространстве. Более того, судя по действиям силовиков даже не было эффекта неожиданности.

“Авторы” очередного переворота учли сложное строение властных элит, говорит Баширов. Но опыт Белоруссии и Москвы с протестами после выборов в городскую думу, казахские силовики изучили подробно.

Об этом же говорит и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он уверен, что власти Казахстана в скором времени вернут страну в конституционное русло, а Россия если будет необходимо, готова оказать любую помощь невоенного характера.

Кроме того, помощь придет и из Китая, который очень много инвестирует в Казахстан. Власти Поднебесной не намерены терять связи и вложенные средства.

Главные зачинщики беспорядков - британские и турецкие спецслужбы, а также американские НКО. Именно они давно работают на всем постсоветским пространстве.

- Когда организуются подобного рода революции, ищется любой якобы справедливый повод. И вот тут власти совершили огромную ошибку, - отмечает Баширов, - Когда ты принимаешь повышение цен или тарифов на группы товаров, которые являются ключевыми - жкх, транспорт, продукты питания - это нельзя делать не подумав о социальны[ последствиях. Но мы видим, что президент Токаев уже очень жестко отреагировал. Правительство в отставке, руководство газовых компаний арестовано…

Последнее подтверждение того, что это цветная революция, стоит ждать в ближайшее время, когда люди на улицах станут выдвигать политические требования, прогнозирует политолог.

- Одна и та же калька: якобы силовики переходят на сторону протестующих. Хотя это 0,0000001 процента. Уже дают трибуну неким оппозиционерам, которые бежали на запад. Они уже обещают кровавые бани. Организаторам осталось выбрать название для революции из списка, который у них давно готов: Тюльпановая, Революция роз, оранжевая… Вы все помните.