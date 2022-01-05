Измученная тяжелой болезнью Лариса Гузеева уехала из России вместе с мужем

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева по сей день не может оправиться от тяжелой болезни. Измученная недугом телеведущая делилась с поклонниками тем, как тяжело ей приходится после коронавируса, из-за которого она провела в больнице больше месяца. И вот на днях знаменитость решилась покинуть Россию. Вместе с третьим мужем Игорем Бухаровым артистка отправилась в Европу.

Покинувшая Россию Лариса Гузеева рассказала о том, как вместе с мужем-ресторатором Игорем Бухаровым отважилась на довольно тяжелую поездку. Новогодние праздники звездная пара решила провести не в России. Супруги отправились в путешествие по Европе на автомобиле.

Первым местом, где остановились туристы, стала Словакия. Гузеева и Бухаров остановились в отеле с красивейшим видом. "Сбылась моя мечта! В кои-то веки путешествую на машине. Было очень сложно, очень жестко, но все у нас получилось! 26 часов в машине! Игорь ее вел", - рассказывала Лариса Андреевна.

Ведущая добавила, что впереди у них долгий утомительный путь, но пока ей все очень нравится. "Чудесная, чудесная страна! Все чистенько, скромно, вкусно... И такой воздух! Я прямо в восхищении, если честно", - подчеркнула телеведущая.

Спустя сутки после отдыха семейство отправилось в Венгрию. "Мы здесь были много лет назад, говорят, здесь какая-то сумасшедшая кухня. Но я плохо помню, потому что тогда, видимо, выпивала нехило..." - ударилась в вспоминания актриса.

Напомним, коронавирус у звезды протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. У нее были проблемы с почками. Звезду "Жестокого романса" лечили редким дорогим препаратом, который препятствует поражению внутренних органов.

Телеведущая не скрывает что ее до сих пор мучает одышка, она по-прежнему отекает, у нее возникли проблемы с памятью, а общее состояние не улучшается. Из-за гормональной терапии она сильно располнела. Артистка не знает, что с ней происходит. Измученная болезнью звезда уже побывала в детокс-клинике и даже не исключает, что ее сглазили завистники. Она даже пришла за помощью к специалистам в клинику эстетической медицины. "Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - рассказывала она.