Измученная болезнью Лариса Гузеева заговорила о страшном: "Не выберусь никак"

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева после перенесенного в сентябре коронавируса никак не придет в себя. Телеведущая не скрывает, что ее мучает одышка, она по-прежнему отекает, у нее возникли проблемы с памятью, а общее состояние не улучшается. Артистка заподозрила страшное.

Лариса Гузеева не знает, что с ней происходит. Измученная болезнью актриса даже решилась узнать у поклонников, нет ли в ее недуге чего-то мистического.

"Сейчас такую глупость спрошу… А, может быть, и нет. Вы верите в сглаз? Может, пример есть. ‍ Ну да, что-то я потерялась ‍ Не выберусь никак. И вам не хворать", - написала Лариса Андреевна в блоге.

Стоит отметить, что телеведущая, несмотря на плохое самочувствие, вынуждена работать. "Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - рассказывала она.

Актриса также сообщала, что ее жизнь сильно изменилась. "Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - делилась Лариса Андреевна.

Напомним, коронавирус у звезды протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. У нее были проблемы с почками. Врачи приняли лечили звезду "Жестокого романса" редким дорогим препаратом, который препятствует поражению внутренних органов.