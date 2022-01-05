Племянницу Джорджа Флойда ранили в перестрелке

С гибели афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые протесты в США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4-летняя афроамериканка по имени Арианна получила пулевое ранение во время ночного празднования Нового года. Каждый месяц в США десятки человек попадают в уличные перестрелки, но в данном случае речь идёт о не самой простой девочке. Арианна — племянница покойного Джорджа Флойда, с гибели которого полтора года назад начались всеамериканские протесты движения BLM (Black Lives Matter — «Чёрные жизни имеют значение»).

Версии нынешнего инцидента с маленькой афроамериканкой разнятся. Возможно, в их дом просто залетела случайная пуля. В Хьюстоне, где живут родственники Флойда, оружейное законодательство весьма либерально, и вполне вероятно, кто-то мог таким образом отметить новый год, стреляя куда попало.

В то же время эта семья уже получала угрозы как от белых расистов, так и от «товарищей» по движению BLM (в фонд помощи родственникам Флойда были собраны миллионы долларов, отчего некоторые их «соратники» посчитали себя обделёнными). Так, мать Арианны полагает, что огонь мог целенаправленно вестись именно по их жилищу, а новый год с шумными петардами и фейерверками послужил хорошим прикрытием.

Также, как передают техасские СМИ, отец Арианны сразу после ранения отвёз её в госпиталь, однако врачи отказались своевременно предоставить медпомощь. То ли из-за пресловутого «расизма», то ли потому, что дежурная бригада больницы была занята более тяжёлыми пациентами. В любом случае, сейчас жизни девочки ничто не угрожает. Полиция ведёт расследование инцидента.

Напомним, ранее Джордж Флойд стал символом движения BLM. 25 мая 2020 года этот афроамериканец скончался после задержания полицией, что вызвало массовые митинги, перешедшие в мародёрства и погромы во многих городах США.

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