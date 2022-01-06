Рождество-2022 в России: прямая онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января 2022 года православные верующие встретят один из самых светлых праздников - Рождество Христово. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 6 на 7 января православные христиане всего мира отмечают Рождество Христово. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя, которая начнется 6 января 2022 года в 23:00.

Кроме Русской православной церкви, в тот же день праздник отмечают Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, а также некоторые монастыри Афона, которые живут по юлианскому календарю.

Самые ревностные христиане начинают готовиться к празднику задолго до его наступления - строгим постом, который называется Рождественский и длится с 28 ноября по 6 января. Православные христиане идут на Рождественскую службу в ночь с 6 на 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).

Напомним, что Президент России Владимир Путин встретит Рождество по традиции в храме. Российский лидер чаще всего встречает светлый праздник в церквях за пределами Москвы, он выбирает храмы, так или иначе связанные с его личной историей.

Ранее сайт kp.ru рассказывал подробно о рождественском сочельнике, истории и традициях праздника.