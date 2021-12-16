Путин по традиции встретит Рождество в храме Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретит Рождество по традиции в храме, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет храм», – сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства.

Какой именно храм посетит российский лидер, пока неизвестно.

Как писал сайт kp.ru, в этом году президент в ночь на 7 января приехал на рождественское богослужение в древнерусскую церковь Николы на Липне в Новгородской области.

Глава государства по традиции встречает Рождество Христово за пределами Москвы. Каждый раз российский лидер посещает различные храмы, так или иначе связанные с его личной историей и семьей. Например, в 2018 году он на рождественские праздники в третий раз подряд приезжал в Санкт-Петербург в храм, где был крещен.

Напомним, Рождество Христово 7 января отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд протестантов, живущих по Юлианскому календарю.