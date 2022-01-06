Страны-участницы ОДКБ откликнулись на просьбу президента Казахстана Токаева. Фото: REUTERS

1. Имел ли право президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратиться к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы»?

Да, имел. Такое право дает ему статья 4 «Договора о коллективной безопасности». А в ней, в частности, записано, что если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как вооруженное нападение на все государства-участники настоящего Договора. В все остальные государства-участники по просьбе этого государства обязаны незамедлительно предоставить ему необходимую помощь, включая военную, а также оказывать поддержку находящимися в их распоряжении средствами. Это право на коллективную оборону соответствует статье 51 Устава ООН. Учитывая все это, и Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы.

2. А что представляют из себя эти самые Коллективные миротворческие силы (КМС) ОДКБ?

Тут прежде всего надо знать, что в каждой стране, участнике Договора о коллективной безопасности, уже давно были созданы Миротворческие силы (МС). Это части и подразделения, предназначенные для решения (как видно из их названия) для решения миротворческих задач. Они и обучены именно для этого. Для проведения специальных операций (с соответствующей тактикой и техникой). Эти части и подразделения и входят в состав Коллективных миротворческих сил (своего рода «сборная команда» из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана). Конкретный состав, структуру и численность КМС определяют лидеры стран-участниц ОДКБ. В них входят специально подготовленные военные, полицейские, гражданские специалисты и средства, выделенные участниками ОДКБ. Численность – примерно 3,6 тысяч человек. Контингент может состоять из общего командования, боевых частей, военных наблюдателей, подразделений полиции. А вот состав КМС под конкретную операцию определяет Совет коллективной безопасности ОДКБ.

3. А кто входит в состав Миротворческих сил России?

В Вооруженных силах России есть миротворческие части постоянной готовности. В их составе - 15-я отдельная мотострелковая бригада (Самарская область) и 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ (Ульяновск), а также два батальона военной полиции в Южном военном округе и московский медицинский отряд специального назначения военного госпиталя им. Бурденко.

4. А каким может быть состав тех Коллективных миротворческих сил, которые перебрасываются сейчас в Казахстан?

В эти КМС может быть включен военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, из которого формируются:

- командование;

- части (подразделения);

- военных наблюдателей;

- милиции (полиции);

- (подразделения) боевого, технического и тылового обеспечения;

- органы и подразделения, обеспечивающие выполнение поставленных задач.

5. А какие задачи будут решать КМС в Казахстане?

Таких задач много. Пока известно, что КМС возьмут под охрану стратегические объекты Казахстана. Затем, нельзя исключать, они займутся урегулированием конфликтов и созданием безопасной обстановки в кризисных районах (блокированием тех или иных районов). Это может быть и так называемая «деконцентрация» сил боевиков и мародеров, предотвращение их перемещений и столкновений с силами правопорядка Казахстана.

Ну а самая главная задача – восстановление законности и правопорядка, нормального функционирования государственных и общественных учреждений и организаций. Миротворцы будут заниматься и контролем перевозок, пресечением противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

6. О готовности отправить в Казахстан своих бойцов для проведения миротворческой операции уже заявили Россия и Белоруссия. Уже известно из каких частей будут эти бойцы?

Пока официальных сообщений военных ведомств России и Белоруссии нет. Просачиваются лишь слухи, что это спецназовцы (рота) 45-го полка ВДВ и 76-й дивизии ВДВ, российского же Центра Сил специальных операций «Сенеж» , а также бойцы 103-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Белоруссии.

В соцсетях гуляют сообщения, что Россия якобы привела в состояние боевой готовности авиационный полк в Оренбургской области, который планируется перебросить в Казахстан. Туда же якобы передислоцируется военная часть, которая сейчас базируется неподалеку от украинской границы в Ростовской области – 11 отдельная гвардейская инженерная бригада…

«Авторитетные источники» сообщают также, что группы бойцов от 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел».

А еще вы можете узнать, что «авиагруппа под Казахстан» формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124.

Как всегда, во время кризисов и экстремальных ситуации бурно расцветают сказки и домыслы, а правду не всегда удается отделить от лжи.

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