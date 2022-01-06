Разграбленную мародерами Алма-Ату зачищают войсками

В Алма-Ате власти, кажется, сравняли счет. Те из мятежников, кто остался на площади у горящего акимата, были окружены войсками, и начался долгий ночной бой. Фото: REUTERS

В Алма-Ате власти, кажется, сравняли счет. Те из мятежников, кто остался на площади у горящего акимата, были окружены войсками, и начался долгий ночной бой. К утру все было кончено. Часть революционеров разбежалась, часть оказалась в плену. В этой ночной кутерьме пока тяжело сказать, сколько было убитых, раненых с обеих сторон…

Спецкор kp.ru Владимир Ворсобин

Ночью стали видны и все пороки казахской революции. В городе разграблены некоторые магазины (хотя в центре видимых разрушений меньше), зато серьезно досталось банкоматам. Снять наличные в городе сейчас практически невозможно.

Фото: REUTERS

Стала ясна общая цель протестующих. Это избавиться от всего политического наследия, которое оставил Назарбаев. Поэтому этой ночью протестующие в первую очередь разгромили его фонд, который находится недалеко от центральной площади. К утру войска покинули центр города, не оставив даже оцепление. Из-за чего возникают сомнения, не придут ли сюда демонстранты снова - уже этим вечером.

Фото: REUTERS

Самая главная жертва этих событий, на мой взгляд, прекрасное, величественное здание акимата (администрации региона). Его построил еще Кунаев, бывший советский руководитель Казахстана. Местный уроженец, он пользуется большим уважением до сих пор в Алма-Ате (при нем этот город был столицей республики).

Самая главная жертва этих событий, на мой взгляд, прекрасное, величественное здание акимата (администрации региона). Фото: AFP

Местная жительница, работавшая в этом здании в отделе писем, вспоминает: «Идет по городу старичок Кунаев. Ему Назарбаев даже машины не дал. И у нас всегда противопоставлялась жизнь при Кунаеве и Назарбаеве. Кунаев – хозяйственник, человек из народа, Назарбаев – царь, окруживший себя родственниками и баями, такими же, как он».

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Удивительно, но даже эта женщина, горько жалеющая об уничтожении дворца, понимает погромщиков. То есть она ругает их за дикость и склонность все рушить и ломать, но при этом говорит: «Если бы Назарбаев совсем отошел от власти и не ставил в начальники своих родственников (здесь тут же вспоминают племянника Назарбаева, назначенного в КНБ - комитет нацбезопасности), не было бы такой злости в народе, и таких больших протестов не было бы».

Фото: REUTERS

Сейчас Алма-Ата в тумане и слезоточивом газе, который потихонечку развеивается. Надолго ли?

РЕПОРТАЖ

Что происходит в Алма-Ате: Город погрузился в анархию

Спецкор kp.ru Владимир Ворсобин передает с улиц казахского города (подробности)

Чем закончился день большого бунта в самом большом городе Казахстана

Как и обычно бывает в революциях, вечером ситуация успокоилась, хотя бы потому, что люди с площади разошлись. (подробности)

Мэрия Алма-Аты горит, толпа в 10-15 тысяч человек просто разорвала город на части

Что происходит в охваченном беспорядками крупнейшем мегаполисе Казахстана — глазами журналиста kp.ru Владимира Ворсобина (подробности)