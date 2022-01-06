«Утопим и сожжем»: В СМИ снова всплыла переписка Джонни Деппа и звезды сериала «Ванда/Вижн» Пола Беттани, в которой обсуждалось убийство Эмбер Херд

Фото: кадр из фильма

Так часто бывает, что роман двух известных и красивых людей заканчивается некрасивой и пошлой опереттой. Так случилось с Джонни Деппом и Эмбер Херд, которые с 2016 года судятся за репутацию, взаимные претензии, деньги и право называться порядочным человеком. Процессы выигрывают поочередно, но проблем это добавило только ему. Актера заменили в «Фантастических тварях», удалили из «Пиратов Карибского моря». Только этого мало. До сих пор заряженные юристы Херд продолжают копать под Деппа и аккумулировать в СМИ максимально омерзительные и двусмысленные эпизоды, связанные с Джонни. Так в Новый год снова всплыла история годичной давности с шутливой перепиской актера с коллегой по фильмам «Турист» и «Мордекай» Полом Беттани.

Фото: кадр из фильма.

В интервью британский артист, звезда фильмов «Железный человек», «Легион», «Код да Винчи» и нашумевшего сериала «Ванда/Вижн», обсуждает, что именно подразумевалось в той самой переписке, которая непонятным образом просочилась в газету Sun.

- Давай сожжем Эмбер! - писал другу Депп.

- Подумав об этом основательно, я считаю, что нам не следует сжигать Эмбер - она восхитительный компаньон и приятна на вид, плюс я не уверен, что она ведьма, - отшучивался Пол. - Мы могли бы, конечно, попробовать в этих затруднительных ситуациях действовать по-английски и провести тест утоплением. Мысли?

- Давай сначала ее утопим, а потом сожжем! - не унимался Джонни. - А затем я т**** (изнасилую) ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва.

Фото: кадр из фильма

Очевидно, такая переписка не могла нести буквальный смысл. Мужчины прикалывались ровно так, в каком формате жили друг с другом Джонни и Эмбер (однажды она наложила ему кучу на подушку при друзьях, потому что Депп опоздал на вечеринку, в другой раз кидалась в него бутылками и тушила сигареты об тело). Однако в свете последних событий подобное выглядит крайне ужасно для имиджа Джека Воробья. На это и расчет адвокатов Херд, продолжающих закапывать карьеру ее бывшего мужа. Они называли Пола «партнером Джонни по наркотикам».

- Я думаю, что это действительно трудная тема для разговора, и я думаю, что просто подливаю масла в огонь, - объяснил Беттани в свежем интервью Independent. - Это было очень странно. Это был странный момент. Что было в этом странного, так это то, что вдруг [в качестве проблемы] появилась одна из самых скабрезных газет Лондона и их юристы, изучающие ваши тексты за последние 10 лет. Можете ли вы представить, каково это, если честно, когда куча юристов просматривает каждое ваше электронное письмо и текстовое сообщение в течение 10 лет? Все, что я могу вам сказать, это то, что это было неприятное чувство...