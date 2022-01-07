Рождество в Храме Христа Спасителя: Как православные встретили светлый праздник

В храме Христа Спасителя в Москве проходит праздничная Рождественская служба Фото: REUTERS

В ночь с 6 на 7 января православные христиане встречают один из самых главных праздников - Рождество Христово. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное рождественское богослужение.

Глава Русской Православной церкви поздравил верующих со светлым праздником и пожелал всем мира.

""Хотел бы в первую очередь пожелать вам от Господа, от его милости, благодати, мира, спокойствия, любви, здоровья - всего того, что необходимо нам в нашей повседневной жизни. Чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе и на территории исторической Руси. Чтобы действительно и мир, и справедливость, и покой воцарились в жизни людей", - произнес Патриарх Кирилл приветственное слово.

На торжественном богослужении собрались архиереи, духовенство Московской епархии, представители власти. Также на службу приходят и прихожане, многие из которых считают важным встретить этот праздник с семьей и детьми именно в храме.

В честь Рождества православные храмы по всей стране украшены еловыми ветками. Важной частью праздничных богослужений становится вынос священником в центр храма зажженной свечи, как символа загоревшейся звезды на закатном небе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное рождественское богослужение. Фото: REUTERS

В честь Рождества православные храмы по всей стране особенно украшены. Фото: REUTERS

Прихожане собрались на праздничную службу Фото: REUTERS

Многие считают важным встретить этот праздник с семьей и детьми именно в храме. Фото: REUTERS

На торжественном богослужении собрались архиереи, духовенство Московской епархии Фото: REUTERS

Верующие в храме Христа Спасителя Фото: REUTERS

Важной частью праздничных богослужений становится вынос священником в центр храма зажженной свечи, как символа загоревшейся звезды на закатном небе. Фото: REUTERS