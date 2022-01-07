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В мире7 января 2022 5:19

Босс итальянской мафии пойман благодаря случайному снимку сервиса Google

До этого мафиози успешно скрывался от правосудия 20 лет
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Этот снимок помог поймать одного из самых разыскиваемых преступников - гангстера Джоаккино Гаммино. Фото: Google Street View

Этот снимок помог поймать одного из самых разыскиваемых преступников - гангстера Джоаккино Гаммино. Фото: Google Street View

На одном из снимков, сделанных камерами сервиса Google Street View, полицейские опознали одного из самых разыскиваемых преступников – приговоренного к пожизненному заключению гангстера Джоаккино Гаммино. Вскоре мужчину задержали.

Выяснилось, что последние 20 лет Гаммино проживал в небольшом городе неподалеку от Мадрида, а местным жителям он был известен как Мануэль – владелец овощного магазина и шеф-повар ресторана.

Снимок Google Street View, на который случайно попал мафиози, дал полицейским толчок в правильном направлении – вскоре фото Гаммино они смогли обнаружить на странице его ресторана.

Мафиози арестовали – сейчас он находится под стражей в Испании, а власти Италии очень рассчитывают на его возвращение и водворение в тюрьму, передает Reuters.

В конце 1990-х годов Гаммино был признан виновным в убийстве и других преступлениях, связанных с сицилийской мафией. По приговору суда он был отправлен в итальянскую тюрьму для отбывания пожизненного заключения. Однако случилось странное: в 2002 году ему удалось сбежать.

Побег произошел во время съемок телефильма в прогулочном дворике для заключенных. В какой-то момент арестанты устроили драку, внимание охранников было отвлечено, и Гаммино смог ускользнуть.

С тех самых пор и до появления фотографии Google Street View о мафиози никто не слышал.

– Как вы меня нашли? Я даже семье не звонил уже 10 лет, – именно этот вопрос больше всего волновал неудачливого гангстера после ареста.

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