Чиновники в Казахстане знали о грядущей войне кланов и массово удирали за рубеж

Накануне трагических событий в Алма-Ате некоторые чиновники решили покинуть страну. Фото: REUTERS

Мои источники, предупредившие меня с утра в Алма-Ате, что президент Казахстана Токаев выступит с заявлением о «заговоре силовиков», оказались правы, но, как водится в восточной стране, не совсем.

То есть, президент Токаев действительно выступил с обращением к народу, в котором главным был один тезис: надо разобраться, почему силовики проспали революцию. Токаев так жестко обещал это выяснить, что моя версия – крайним окажется уже бывший глава КНБ (Комитета нацбезопасности Казахстана) Масимов и его заместитель – племянник Назарбаева.

Ожидалось, что президент напрямую обвинит его в организации, а значит – чуть ли не всех назарбаевских ставленников - в подготовке переворота. Есть данные, что их подозревают в координации протеста и чуть ли не в его финансировании. Но президент ушел от прямых обвинений, просто прозрачно обрисовав для руководства силовиков их будущее.

Тут надо напомнить, что сразу после начала протестов практически все ставленники Назарбаева были убраны из правительства. Более того, из Алма-Аты в канун демонстраций, по моим данным, стали массово уезжать за границу приближенные к бывшему президенту бизнесмены и политики. В Алма-Ате говорят, что в канун Нового года среди чиновничества ходили мрачные слухи о начале большой клановой войны. Говорят, что многие в элитах понимали – по сути, запланированный правительством взлет цен на газ не может не взорвать казахское общество при умелом с ним обращении.

Хотя если отойти от конспирологических версий, пока это выглядит так: допустив оплошность с газом, Токаев стал выходить из положения по принципу убить двух зайцев и подавить спровоцированный разгильдяйством его же чиновников протест. И обезвредить всесильный клан бывшего патрона.

В любом случае, Алма-Ата сейчас находится в полном неведении, что происходит в стране. Телевидения лишены большая часть горожан, не говоря уже об интернете. Словно власти не очень понимают, что нужно знать алмаатинцам, а что нет.

Казахстан сейчас находится в очень странном состоянии, когда вокруг идет стрельба, ходят слухи о войне кланов, о борьбе за власть, а народ близок к голоду, не имея ни денег, ни продуктов.