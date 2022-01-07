Биография Анатолия Квашнина. Что известно о бывшем начальнике Генштаба ВС России

Служебная биография Анатолия Квашнина уникальна. Фото: mil.ru

В Москве на 76 году жизни скончался бывший начальник Генштаба вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Анатолий Квашнин. Он занимал эту должность с 1997-го по 2004-й год.

Его служебная биография уникальна: выпускник автотракторного факультета Курганского машиностроительного института (окончивший в том же вузе военную кафедру и получивший звание лейтенанта запаса, а затем ставший кадровым офицером) совершил самый высокий карьерный рост в истории вооруженных сил СССР и России, пройдя все ступени армейских должностей от заместителя командира танковой роты до начальника Генштаба. А по пути на вершину карьеры он окончил две военные академии. И даже при этом в войсках многие офицеры за глаза называли его «пиджаком», - впрочем, как и всех, кто пришел на службу из гражданских вузов и не окончил военных училищ.

Геннадий Трошев, генерал-полковник, Герой России в своих воспоминаниях «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» замечал, что «Квашнин не вписывался в традиционное понятие этого слова - «пиджак». Он органично вошел в военную действительность со всеми её «заморочками», сложностями, нюансами». Квашнин уже служил в «мозговом тресте» Генштаба – главном оперативном управлении, когда грянула первая чеченская война. И многие генералы, зная убогое состояние армии, отказывались возглавить группировку. Ее возглавил Квашнин. Вот как вспоминал об этом тогдашний министр обороны Павел Грачев: «Случилось так, что некоторые генералы — мои помощники, заместители — по различным причинам отказались или не смогли возглавить группировку, вести боевые действия. Не хочу называть их фамилии… Поэтому я благодарен тому же генералу армии Квашнину, который тогда подошёл ко мне и сказал: «Товарищ министр, если вы позволите, я готов взять на себя командование…».

Уже в первые дни на этом посту Квашнин потерпел тяжелое фиаско: почти вся Майкопская бригада погибла во время штурма Грозного по узким уличным горловинам. Кремль люто негодовал и требовал назвать всех виновных в трагедии. Госдума начала парламентское расследование.

Генеральный прокурор России Юрий Скуратов сообщал Председателю Госдумы Геннадию Селезневу: «Расследованием установлено, что конкретную задачу по вводу войск в город, маршрутам движения и взаимодействию ставил генерал-полковник Квашнин А. В.». От сурового наказания Квашнина спас Грачев, убедив Ельцина, что командующий группировкой – «свой мужик, государственник». А всю вину свалили на нижестоящих командиров, которые во время следствия признавались, что «пиджак» ставил им задачу «очень интересно, нанося ее на карту простым карандашом, после чего мы должны были запомнить её, и она удалялась с карты».

Квашнин очень серьезно поправил свое пошатнувшееся реноме во время второй чеченской войны. За умелое руководство операциями по разгрому вооруженных формирований боевиков ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Тут Кремль учитывал и другое – именно Квашнин отважился дать «добро» на знаменитый и рискованный марш-бросок десантников на Приштину, – надо было раньше британского подразделения KFOR установить контроль над аэропортом «Слатина».

После увольнения с военной службы в запас (2004) Квашнин 6 лет был полномочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Кроме Золотой Звезды Героя России, заслуги Анатолия Васильевича отмечены еще 7 орденами и многими медалями.

В конце 2021 года он заболел коронавирусом, его состояние ухудшалось и 6 января 2022 года его перевезли в Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.

В ночь на 7 января 2022 года он скончался от инфаркта.