Дорожать не надо, «LADA». АвтоВАЗ поднял цены на свои автомобили

Предыдущее увеличение стоимости машин на автогиганте было в декабре прошлого года. Фото: Евгения ГУСЕВА

С наступлением нового года выросли цены на автомобили Lada. В среднем прибавка для рекомендуемых розничных составила 3,3% или 32 тыс. руб., сообщает портал Лада.Онлайн. Это не значит, что продавцы сразу должны поднимать стоимость на такую величину, они могут делать это постепенно, поэтому по факту прибавка в первую неделю нового года пока не так высока (см. таблицу).

Предыдущее увеличение стоимости машин на автогиганте было в декабре прошлого года.

- Повышение цен связано с повышенным спросом на автомобили, - прокомментировал ситуацию для kp.ru автоэксперт Игорь Моржаретто. - Продукция АвтоВАЗа по-прежнему остается наиболее доступной. Так, «Гранта» — вообще самый доступный автомобиль на нашем рынке, «Нива» — самый доступный полноприводный автомобиль, «Ларгус» — недорогой представитель крупных универсалов. Спрос есть, а самих машин не хватает. Тем более, что в течение прошлого года АвтоВАЗ несколько раз останавливался и недовыпустил примерно 100 тыс. автомобилей. Так что в условиях повышенного спроса завод просто пытается заработать, он и в прошлом году несколько раз повышал цены — примерно на том же уровне, что и другие производители автомобилей в массовом сегменте.

По мнению эксперта, к концу весны дефицита уже не будет — если не полностью, то он будет ощущаться уже не так остро. Тем не менее, в течение года цены могут повышаться, правда, незначительно.

- Повышение цен ограничено покупательской способностью населения, - говорит Игорь Моржаретто. - А она, в общем, на пределе. Понятно, что продукцию автозавода покупают далеко не миллионеры.

По данным автомобильных порталов, цены на автомобили выросли и у других производителей.