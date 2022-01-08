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Политика7 января 2022 22:28

МИД РФ ответило на слова Блинкена о миссии ОДКБ в Казахстане: американский гость - хуже бандита

В МИД России высказывания госсекретаря США по трагическим событиям в Казахстане назвали "хамскими"
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В МИД России высказывания госсекретаря США по трагическим событиям в Казахстане назвали "хамскими"

В МИД России высказывания госсекретаря США по трагическим событиям в Казахстане назвали "хамскими"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД России в благодушной манере отреагировал на высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах в Казахстане. Но ответ российских дипломатов довольно точно характеризует всю сущность внешнеполитической деятельности Америки.

Напомним, в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил во время пресс-конференции по поводу трагических событий в Республике Казахстан. Решение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в страну миротворческий контингент американский дипломат оценил ехидной репликой: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: Когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", - говорится в ответном комментарии МИД России.

Остается надеяться, что он заставит госсекретаря США Энтони Блинкена сдерживать свою манеру шутить по поводу трагических событий в мире. Даже если он не признает легитимность ответа на проявления терроризма сразу нескольких держав.

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