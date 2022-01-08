Впервые в современной истории медалью Британской империи награжден подросток

Верный пес помогает Максу коротать вечера в палатке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юный британец, 12-летний Макс Вуси получил одну из самых высоких наград Великобритании – медаль Британской империи.

Ею наградили Макса за сбор денег для хосписа, сообщается на сайте кабинета министров.

Макс больше полугода жил в палатке у своего дома, которую он поставил специально для того, чтобы привлечь к себе внимание и собирать деньги для благотворительной цели.

200 ночей он провел в палатке, где, укутавшись в теплое одеяло, засыпал и просыпался с восходом солнца. Рядом с палаткой Макс установил написанный от руки щит-объявление, где сообщал – ради чего он не ночует дома.

Однажды у Макса в гостях побывал сам Борис Джонсон. Фото: пресс-служба премьер-министра Великобритании

Мальчик собирал деньги для местного хосписа, который в период пандемии оказался на грани закрытия.

В этом хосписе от рака скончался его друг – сосед, с которым подросток очень дружил. Незадолго до смерти 74-летний Рик подарил Максу палатку, сказав, что с ее помощью всегда можно устроить себе небольшое приключение.

- Рик был потрясающим человеком, - рассказывает Макс. – Он любил путешествовать, часто выезжал в лес, ночевал в этой палатке, любил природу, ходил в походы, плавал на каяках. Он не хотел умирать, мне очень жаль, что сейчас его нет с нами.

Рик успел рассказать Максу, что финансирование хосписа резко сократилось, в нем не хватает врачей и персонала.

Слова ушедшего в мир иной соседа школьник воспринял как призыв к действию. И в память о друге решил начать сбор денег для хосписа.

Макс завел страницу в соцсетях, где стал рассказать не только о хосписе, но и о том, что он чувствует, когда спит на улице. Парень писал о шуме ветра, дождях, нашествиях слизней и муравьев.

«Отличное начало 2022 года!» - сообщил хоспис в своих соцсетях. Фото: twitter.com/NDevonHospic

За те дни, что Макс ночевал в палатке, ему удалось собрать огромную сумму – почти полмиллиона фунтов стерлингов. Этих денег хватит на то, чтобы в хосписе появилось 19 новых ставок для младшего медперсонала.

О подвиге Макса Вуси, живущего в маленькой деревушке Браунтон, узнали и в Букингемском дворце. Королеву тронули поступок мальчика и его целеустремленность, и она подписала указ о награждении его медалью Британской империи.

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