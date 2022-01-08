В Испании домашних питомцев официально признали разумными существами

Суд постановил - после развода хозяев животные страдать не должны. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В законодательство Испании внесены изменения, закрепляющие за домашними питомцами статус разумных существ: отныне животных нельзя изъять из семьи, а в случае развода никто не имеет права лишить кошку или собаку общаться с одним из хозяев.

Кстати, осенью прошлого года, еще до внесения этих правок в законы, суд в Мадриде приял решение о совместной опеке пары после развода над их собакой – теперь животное месяц находится в одном доме, а месяц в другом.

Теперь же испанские суды будут официально закреплять опеку над домашним питомцем, а также распределять, каким образом будут распределяться между сторонами развода расходы на содержание животного. Кроме того, если суд решит, что один из экс-супругов жестоко обращался с любимцем, ему могут запретить общаться со своими детьми. Так сказать – в назидание.

Помимо этого разрешено включать вопросы об опеке над животным в завещание, передает El Pais. Если же наследники откажутся принимать на себя заботу о питомце, он может быть передан третьему лицу или в приют для брошенных животных.

В этом же законе говорится, что любой человек, нашедший бродячее животное, должен озаботиться вопросом передачи его законному владельцу. Но только в том случае, если нет признаков, что над ним издевались. Если же такие сомнения возникнут, то закон требует «обратиться в соответствующие органы».

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