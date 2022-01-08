Отдых за границей во время пандемии: Россияне мечтают об Италии, а летят в Турцию

В 2021 году за границей отдохнули 7,5 миллионов наших соотечественников. Фото: EAST NEWS

Во время пандемии мечты путешественников, увы, часто не совпадают с реальностью. Многие любимые россиянами страны до сих пор закрыты, да и в открытые улететь не так просто, как раньше.

В 2021 году за границей отдохнули 7,5 миллионов наших соотечественников - эту цифру назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Для сравнения: в доковидном 2019 году зарубежные вояжи могли себе позволить 12,7 миллиона россиян.

ЧЕРЕЗ ТУРФИРМЫ - В ТУРЦИЮ И ЕГИПЕТ

Самые массовые и популярные курорты в 2021 году - те же, что мы любили и до пандемии: Турция и Египет.

В Турции, по данным АТОР, отдохнули 4 миллиона 650 тысяч наших отпускников.

В Египте побывали 680 тысяч россиян.

В ОАЭ - 600 тысяч.

На Кипре - 510 тысяч туристов.

На Мальдивах - 220 тысяч российских путешественников. Ровно вдвое больше, чем до пандемии! Причины? Мальдивы открылись для наших туристов одними из первых, правила въезда простые и понятные, нужен только ПЦР-тест, ограничений по количеству авиарейсов нет.

Часто летали наши отпускники также в Грецию и Хорватию, на Кубу и в Доминикану, в Сербию и Болгарию, Венгрию, Мексику, на Сейшелы и Шри-Ланку.

САМОСТОЯТЕЛЬНО - В АРМЕНИЮ И ГРУЗИЮ

У самостоятельных путешественников предпочтения другие. Данными о продажах авиабилетов в 2021 году с kp.ru поделились эксперты сервиса планирования путешественник OneTwoTrip и агрегатора Aviasales.

Турция в лидерах и здесь. А вместе с ней в число самых востребованных зарубежных маршрутов входят Армения и Грузия, ОАЭ и Египет, Узбекистан и Азербайджан, Кипр и Греция, Болгария и Молдавия, Сербия, Венгрия и Черногория.

При этом на билеты за границу приходится лишь 5% в общем объеме продаж, признают в Aviasales. Остальные 95% пассажиров летают внутренними рейсами по России.

МНЕ В ПАРИЖ, ПО ДЕЛУ, СРОЧНО

Авиабилеты мы по-прежнему покупаем если не в последний момент, то за несколько дней до вылета. Что вполне объяснимо: планировать заранее рискованно, вдруг границы закроют, или карантин введут, или кто-то в семье заболеет, и поездку придётся отменить.

53,9% авиапассажиров в 2021 году приобрели билеты за неделю или меньше до вылета.

31,8% путешественников купили билеты больше чем за неделю, но меньше чем за месяц до поездки.

13% решились на бронирование за 2 - 3 месяца.

1,2% купили билеты на самолёт за 4 месяца или больше до даты вылета.

По данным OneTwoTrip.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Понятно, что при таком горизонте планирования рано говорить о том, куда россияне будут летать в 2022 году. Оптимисты, которые уже бронируют билеты на только наступивший год, чаще всего выбирают Турцию, Венгрию, ОАЭ, Таиланд и Грузию (это данные Aviasales).

А в мечтах… В мечтах у нас прогулки по Риму и Парижу, отдых в Барселоне и на Канарах, красоты Праги и Лиссабона…

Куда полетели бы россияне в первую очередь, если бы мир в 2022 году снова стал открыт, как раньше? Специально для kp.ru сервис OneTwoTrip провёл исследование. Оказалось, что путешественники очень ждут возможности отправиться в Европу: 66% туристов первым делом слетали бы в разные страны Старого Света, остальные 44% делят между собой Азия с Америкой и Африкой.

Самые желанные из европейских стран:

Италия - 23% участников опроса больше всего хотят полететь в Рим, Милан, на Сицилию.

Франция - 14% скучают по Парижу и Ницце.

Испания - 11% путешественников мечтают в 2022 году оказаться в Мадриде и Барселоне, на Майорке и Тенерифе.

Португалия - 6%. Кстати, принадлежащий Португалии остров Мадейра и сейчас открыт для россиян. А вот Лиссабон и Порту пока нет.

Чехия - 5%.

В реальности же большинство европейских стран по-прежнему недоступны для российских туристов. Во всяком случае, официально. Приехать туда можно по бизнес-приглашениям, семейным делам, на лечение и учебу. Либо стыковочными рейсами через те страны Старого Света, куда въезд нашим соотечественникам открыт. Или сделав прививку европейской вакциной, открывающей многие границы. Но все это непростые и сопряжённые с дополнительными расходами пути.

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