Миллионное состояние, а живет на госпособия: почему Тони Блэра хотят лишить рыцарского титула

Лишить рыцарского звания Тони Блэра будет довольно проблематично. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не везет бывшему премьер-министру Соединенного королевства Энтони Блэру (1997-2007), которые за последний месяц вляпался в ряд неприятных историй.

Начиналось все вроде бы хорошо: Блэр вошел в список награжденных за особые заслуги перед Великобританией, который ежегодно оглашается от имени королевы Елизаветы II в преддверии празднования Нового года, и получил Орден Подвязки – самую престижную и старинную награду, которая дала ему возможность стать рыцарем и претендовать на обращение "сэр".

Однако на этом хорошие новости закончились. Как сообщает "Би-би-си", новость о посвящении Блэра в рыцари вызвала ярость у многих подданных королевства, а отставной военнослужащий Ангус Скотт создал на сайте change.org петицию с требованием лишить экс-премьера Великобритании Тони Блэра почетного титула. Инициатива сразу же нашла поддержку у неравнодушных британцев – за неделю с момента ее создания за предложение Скотта проголосовали более миллиона человек.

Недовольство простых жителей королевства вызвало то, что, по их мнению, политик был ответственен за участие страны во многих конфликтах, а его действия привели к жертвам среди военных и гражданских. "Блэр должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. – говорится в документе. - Это человек, меньше всего заслуживающий наград от государства".

Одновременно с этим разгорелся скандал, связанный с юридической фирмой Блэра и его супруги Шери. Дело в том, что высокопоставленная чета получает у государства материальную помощь в размере 76 тысяч футов (7,6 миллионов рублей) в рамках программы помощи для бизнеса, пострадавшего от последствий эпидемии коронавируса. Введенная в марте 2020 года, эта помощь предназначалась для сохранения рабочих мест, и ею воспользовались почти миллион юридических и физических лиц королевства.

Как заявил представитель компании Блэра, деньги были потрачены на оплату труда сотрудников. Формально претендовать на субсидии государства может любая компания, независимо от ее финансового положения, но многие представителя бизнеса пообещали добровольно вернуть хотя бы часть этих средств, когда ситуация станет полегче. Тем удивительнее поведение Блэра, запросившего субсидию, хотя его личное состояние оценивается в 50 миллионов фунтов.

Впрочем, лишить рыцарского звания Блэра будет довольно проблематично. Дело в том, что Орден Подвязки, благодаря которому экс-премьер и стал "сэром", является формально личным даром королевы и не зависит от правительства. Именно из-за этого Комитет по лишению наград не может принудить монарха отозвать свой орден. Правда в истории уже бывали прецеденты, когда английский суверен лишал "провинившихся" Ордена Подвязки, причем в основном это касалось иностранных руководителей. Например, после начала I Мировой войны перестали быть английскими рыцарями германский император Вильгельм II, его брат Генрих Прусский и наследник престола кронпринц Вильгельм, глава Австро-Венгерской монархии Франц Иосиф I, а в 1941 году такая же печальная судьба постигла короля Италии Виктор Эммануил III, который объявил войну Великобритании.

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