На Украине второй раз за три дня щелкнули Вашингтон по носу

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пан президент Украины Владимир Зеленский решил не ждать милостей от природы. Вернее, от США. Тем более, что весь мир почему-то смотрит эти дни не на Украину, а на Казахстан. Разве может Нур-Султан конкурировать с Киевом, а Токаев с самим Зеленским?

Расхрабрившись донельзя, президент Украины выступил с замечательным предложением в своем аккаунте в Твиттере.

- Благодарю сенаторов США Шумера и Теда Круза за решение поставить на голосование остановку российского "Северного потока – 2", - написал пан Зеленский. - Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы.

А как еще прикажете показать, что Америка (что для нынешней Украины автоматически означает "весь мир") "с ними"? Помнится, в Крыму украинские военные с этим лозунгом и под красным знаменем угрожающе маршировали по аэродрому.

Но, увы, Зеленский снова облажался со своей демонстрацией благодарности и вступил в какую-то дурно пахнущую субстанцию. Поскольку как раз накануне Госдепартамент США заявил, что предложенные сенатором Крузом поправки никак не смогут "остановить агрессию России", но "подорвут единство" европейских союзников США. Боле того, такое заявление появилось после переговоров американцев в Германии, где заокеанским "старшеньким" родственникам ясно дали понять, что Берлин не в восторге от американских инициатив против "Северного потока – 2". За скорейший запуск газопровода выступили, согласно опросам, более 60% немцев. И даже "зеленые", которые рвались, словно сторожевые псы с цепи, "покусать" газопровод "СП – 2", после прихода к власти в составе коалиции как-то поумерили свой пыл и стали гораздо умереннее.

Более того, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс даже попросил демократов, поддержавших законопроект (напомним, его выдвинули республиканцы – противники нынешней администрации Джо Байдена), голосовать против него или хотя бы не поддерживать его.

Получается, что Украина в данном случае, в лице своего лидера, выступила против тех, кого официально позиционирует главным стратегическим партнером, от кого ждет помощи и на кого уповает.

Буквально позавчера мы писали про арест имущества и активов Порошенко, от чего, как полагают осведомленные источники, американцы предостерегали команду Зеленского, советуя ему сконцентрировать внимание правоохранительных органов на Игоре Коломойском. Но на Украине эти пожелания проигнорировали, предприняв явно недружественные действия против связанного крепкими связями с семьей Байдена Порошенко. И не прошло и двух дней, как из Киева в Вашингтон Байдену прилетел еще демонстративно-презрительный щелчок по носу.

Киев решил стать самостоятельным? Не верится. Или же в процессе смены хозяина-куратора? Это более вероятно, конечно, но кому удастся втюхать это чемодан без ручки, которым стала нынешняя Украина?

Или же Киев просто дуркует, пока внимание кураторов отвлечено на более важные проблемы? Эта версия кажется наиболее правдоподобной. Как только ослабили вожжи, так хлопцы сразу стали дурковать…

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