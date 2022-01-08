Чьими руками западные спецслужбы разожгли беспорядки в Алма-Ате

Известный в Казахстане "борец с режимом" Арман Джумагельдиев Фото: Кадр видео

На кадрах оперативной съемки - широко известный в Казахстане "борец с режимом" Арман Джумагельдиев. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в центре Алма-Аты, в «штаб-квартире», которую он организовал в гостинице «Казахстан». Там он открыто раздавал нуждающимся боевикам (печеньки) - продовольственные пайки. Таких пайков Арман собрал 2000 по числу «нуждающихся».

ПЕРЕОБУЛСЯ И ЗАГОВОРИЛ

Во время задержания у Джумагельдиева и его подельников изъяли оружие и боеприпасы. Бывший боец без правил пытался сопротивляться, но после того, как получил прикладом по голове, заговорил.

Теперь его сторонники (а может спецслужбы) распространяют версию, что Арман "не при делах". Мол, просто приехал из Турции, чтобы на месте разобраться в ситуации на родине, но был избит уличными бандитами, которых конечно пытался образумить (это когда его подельники стали грабить местные магазины, насиловать казахских женщин и резать полицейским головы).

Появилось даже видео, где Арман обращается к преступникам и террористам, требуя немедленно прекратить насилие. Но явно переигрывает. Когда смотришь на социальные страницы Армана в интернете, понимаешь, что все эти заявления - театр одного актера, беспринципного криминального авторитета, который носит кличку «Арман Дикий».

Джумагельдиев В 2000 годах из обыкновенного уличного бандита дорос до главаря ОПГ в Алма-Ате Фото: Instagram.com

ОДНАЖДЫ ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Арман родился и вырос в Казахстане. В 2000 годах из обыкновенного уличного бандита дорос до главаря ОПГ в Алма-Ате, которое контролировала Восточные базары в Южном Казахстане. Был осужден на три года колонии за убийства во время перестрелки между бандитскими группировки в Шымкенте в 2008 году. При этом сам был ранен в ногу и задержан в Алма-Ате полицией. Примечательно, что кроме оружия у него нашли и наркотики. Пристрастие к запрещенным веществам помогло ему на зоне познакомиться с азербайджанским вором в законе Надиром Салифовым по кличке «Лоту Гули», который контролировал поставки фруктов и наркотиков в Россию и Украину из Средней Азии и Турции. На многих снимках он нежно обнимается с любимым боссом.

На многих снимках он обнимается с любимым боссом Фото: Instagram.com

НАЦИОНАЛИСТ- ФАНАТИК

После убийства «Гули» охранником в Турции (говорят, в ответ на убийство другого азербайджанского авторитета Ровшана Ленкаранского из-за раздела контроля над тремя московскими рынками) Арман Дикий в 2020 году фактически занял его место.

После этого Арман, как боевик «Гули», просто не мог не попасть под влияние турецких спецслужб. В октябре 2020 года был замечен на закрытом мероприятии в Турции, где прославлял Эрдогана и Алиева, встречался с лидерами меджлиса в Стамбуле. С тех пор у него появились политические амбиции и средства. Он занялся в Казахстане профессиональным самопиаром: открыто в интернете призывал казахов бороться за единый тюркский мир, придумал тайный знак приветствия для казахов-националистов: рука с растопыренными пальцами, которая символизирует раскрытую пасть снежного барса Ирбиса (по аналогии со знаком пантюркизма - головой волка, которым обмениваются "Серые волки" (бозкурты), что носятся с идеей восстановления единого тюркского государства (по типу Османской империи).

Кто-то подкинул вору в законе идею раздавать продукты нуждающихся во время пандемии, а также финансировать запрещенные в России националистические объединения крымских татар, казахских националистов, молодежное движение А.У.Е среди мамбетов. Именно этих доверчивых малоимущих сельских жителей Южного Казахстана, с которых когда-то его группировка и собирала дань, Арман Дикий несколько лет радикализировал до идеи тюркского превосходства, а недавно вывел на улицы Казахстана.

"Красавчик" открыто демонстрировал в сети огромное количество боевого оружия Фото: Instagram.com

ОЧЕРЕДНОЙ ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ

Известно видео, где вора в законе поддерживают известные публичные личности, в том числе Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Два года назад в социальных сетях дагестанец интересовался, как у известного криминального авторитета дела, называл Джумагельдиева "красавчиком" (это такая похвала в криминальном мире среди исламистов и воров). А между тем, "красавчик" открыто демонстрировал в сети огромное количество боевого оружия, и приближенных, вооруженных пистолетами. Но никто его не трогал: ни турецкие, ни казахские спецслужбы.

Приближенные "Армана Дикого" Фото: Instagram.com

Сейчас силовики Казахстана плотно работают с Арманом Диким. У них есть основания подозревать, что его плотно опекали и готовили турецкие агенты-исламисты под руководством сотрудников британской разведки Ми-6.

Возможно сам Дикий об этом и не подозревал, так ему внушили, что благодаря вере он стал человеком исключительных способностей, которые и приносят ему власть и удачу. В последние месяцы Дикий настойчиво просил своих подписчиков и знакомых не величать его криминальным авторитетом, а называть исключительно почетным титулом у тюркских народов - «батыром».