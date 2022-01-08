Россиян, застрявших в Казахстане, 9 января доставят на Родину самолетами военно-транспортной авиации

Россиян, не сумевших улететь из Казахстана из-за волнений, отправят домой военными самолетами. Фото: REUTERS

Учитывая то, что много российских граждан из-за беспорядков в Казахстане и захвата протестующими аэропорта Алматы не смогли вылететь на Родину, Российские власти решили оказать им помощь.

В субботу, 8 января, посольство РФ в Казахстане распространило информацию следующего содержания:

«Вниманию граждан России, находящихся в алматинском регионе!

С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 (время местное) из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России - для доставки россиян на Родину.

Сбор в терминале аэропорта в 14:00 местного времени.

«Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа»,- напоминает посольство.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами, услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются.

Посольство также предупреждает:

«При принятии решения, просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров».

И ещё такая просьба: «С учетом ограничений в работе средств коммуникации в алматинском регионе, просьба читающим данное сообщение, по возможности, довести изложенную в нем информацию до родственников, знакомых или иных лиц, заинтересованных в возвращении в Россию, о которых вам известно, что в настоящее время они находятся в Алматы. Заранее признательны за содействие!»

В посольстве России, которое предоставило нам эту информацию, также выразили надежду, что россияне, в силу обстоятельств оказавшиеся в сложных условиях, смогут воспользоваться этой возможностью, чтобы вернуться на Родину.

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