Самолет Минобороны доставил в Москву 25 российских туристов из Казахстана

Самолет военно-транспортной авиации Минобороны РФ доставил россиян в Москву Фото: REUTERS

Группа из 25 российских туристов прибыла из Алма-Аты в Москву на военно-транспортном самолете министерства обороны России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с аэродрома Житыген Республики Казахстан доставил в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Россияне решили отметить новогодние праздники на одном из казахских горнолыжных курортов в районе Алма-Аты, но из-за закрытия аэропорта и беспорядков самостоятельно улететь обратно у туристов не получилось.

Эвакуации они дожидались в местном отеле. Когда в город прибыли миротворцы, россияне самостоятельно связались с руководством миротворческого контингента и попросили о помощи.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Казахстане проинформировало граждан о вывозных рейсах военно-транспортными самолетами Минобороны. Они состоятся в воскресенье, 9 января 2022 года.