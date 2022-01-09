Пока в Алма-Ате протестуют и мародерствует, провинция боится остаться без продуктов

Народ ходит от банкомата к банкомату в надежде снять наличные. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

- Будь там поосторожней, - говорил мне чуть ли не каждый, когда узнавал о командировке в Казахстан.

И правда, Уральск, куда я отправился, оказался очень опасным местом. Один неосторожный шаг или неверный поворот - и вот ты уже неловко размахиваешь руками, всеми силами стараясь удержать равновесие. Гололед тут страшный. Лишь кое-где посыпано песком, но это на центральных улицах, а для начала надо хотя бы из двора выйти.

Попробуй устрой шествие, когда под ногами лед. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Тут бы рассказать о том, что местные коммунальщики ушли бунтовать, забыв о работе. Или что это хитрый план местных властей по пресечению протестов: попробуй устрой шествие, когда под ногами лед. Но нет, я тут родился и вырос, так что память услужливо подкидывает воспоминания о ровно таком же скованном льдом городе и 15, и 20 лет назад. Может, это она и есть, казахстанская стабильность?

Уральск, как и многие города на севере Казахстана с большой долей русских в населении, в протестах участия практически не принимал. Вышли несколько сотен человек на главную площадь, пошумели. Тех, кто не ушел сам, уже под утро разогнала полиция.

Комендантский час в Уральске, как и по всему Казахстану, ввели несколько дней назад. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

- Да бессмысленный какой-то сбор был. Ну постояли, ну поговорили о проблемах. А что, мы до этого не знали, что цены растут, а зарплаты нет? Или что у бизнеса могут быть проблемы, если не договоришься с кем надо? - рассказывает один из участников того митинга, очень просивший не называть его имя или какие-то признаки. А может, это и не он вовсе, а она. - Короче, самые беспокойные говорили, что надо ставить палатки и разводить костры. Хотя ни одной палатки я ни у кого не видел, максимум термос с чаем.

Пару дней спустя о тех событиях не напоминает уже практически ничего. Район оцеплен полицией - к площади можно только пешком пройти. Расположена она, надо сказать, очень удобно: с одной стороны здание областной администрации, с другой - городской, сбоку офис регионального отделения правящей партии «Нур Отан». И ни в одном здании ни одного выбитого стекла. Хотя, казалось бы, чего проще, чем запустить камнем в революционном порыве.

- Да и не было там таких ребят, чтобы окна бить, - продолжает мой собеседник. - Большинство люди в возрасте уже, спокойные.

Здание областной администрации теперь окружает колючая проволока и усиленный наряд полиции. Если бы не это, Уральск выглядел бы как самый обычный провинциальный город, будто нет тут никакого режима ЧП.

Кое-где уже видны пустые полки. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Хотя толк в беспорядках тут знают. Именно в этих местах резвилась банда Пугачева, именно в Уральск приезжал Пушкин собирать материал для своей «Капитанской дочки». Хотя, может, именно те события отбили у этого тогда еще казацкого, а не казахского города охоту бунтовать. Екатерина II придумала наказание для всего городка, поддержавшего Пугачева. Река тогда называлась Яик, а императрица переименовала ее в Урал, город в Уральск, а яицкие казаки потеряли свое имя. Хотя, кажется, власти Казахстана в 90-к обошлись с городом еще худе. Ведь теперь его официальное, то есть казахское название, Орал. Страшно подумать, какой титул носит победительница местного конкурса красоты.

Сейчас Уральск живет своей жизнью. О небывалых событиях в стране напоминают разве что закрытые магазины и кафе - хотя большая их часть все же работает. Больше всего народ боится дефицита, кое-где уже видны пустые полки.

О небывалых событиях в стране напоминают разве что закрытые магазины и кафе. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

- А как я отправлю заказ, если интернета нет? - говорит администратор одного из продовольственных. - У нас единая система учета, сервер стоит в Алматы, где все отключено наглухо. Но перед праздниками все магазины делали запасы, пока хватает.

Люди ведут себя спокойно, кто-то даже относится к происходящему с юмором.

- Ну все, не купишь ничего больше, - легонько толкает меня под локоть мужчина, когда я фотографирую обтянутые скотчем полки с бутылками с надписью «Алкоголь временно не продается». - Надо просить, чтобы ОДКБ привезли.

Люди ведут себя спокойно, кто-то даже относится к происходящему с юмором. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Главная проблема здесь - это деньги. Люди привыкли к безналичным платежам, а без интернета, который включают лишь изредка, они не работают. Так что народ ходит от банкомата к банкомату в надежде снять наличные. Какие-то аппараты не работают, где-то быстро заканчиваются купюры, так что дело это непростое.

Хотя комендантский час в Уральске, как и по всему Казахстану, ввели несколько дней назад, фактически только в ночь на 9 января силовики стали следить за его исполнением. На двери каждого работающего магазина висит объявление о том, что после 23.00 нужно сидеть по домам. Ночью на улицах практически никого, только полицейские патрули проверяют документы у редких несознательных граждан.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Люди бегут из охваченного беспорядками Казахстана. И забирают из страны родственников

Корреспондент «КП» отправился в казахстанскую глубинку, чтобы своими глазами увидеть, как простой народ переживает смуту (подробности)