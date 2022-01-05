В Казахстане отстранили от власти последнего лидера советской эпохи Нурсултана Назарбаева

Нурсултан Назарбаев отстранен от должности председателя Совета безопасности Казахстана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым обращением к нации за два дня. В нем он рассказал о «толпах бандитствующих элементов», пообещал оставаться в Нур-Султане и не покидать страну, а также, будто бы мимоходом заметил, что с сегодняшнего дня он председатель Совета безопасности республики. А ведь последнее означает, что Нурсултан Назарбаев ушел с главного поста, который оставил себе с поста президента в 2019 году.

Назарбаев постепенно уступал Токаеву то одну, то другую должности — будто бы присматриваясь к преемнику и убеждаясь в его благоразумии. Или лояльности. Весной прошлого года Токаев получил полномочия главы Ассамблеи народов Казахстана, которая отвечает за национальную политику страны, в декабре стал председателем правящей партии «Нур Отан». И вот теперь — Совет безопасности.

Назарбаеву 81 год. Еще в 1989 году она занял должность первого секретаря ЦК КП Казахстана — и с тех пор до 2019-го стоял у руля страны. Мы практически ничего не знаем о состоянии его здоровья. В последнее время он редко появляется на публике. Может ли он физически руководить Советом безопасности в такой критический момент — большой вопрос.

Кстати, накануне был отправлен в отставку премьер-министр страны Аскар Мамин — которого Назарбаев оставил действующему главе государства. В Казахстане много говорили о том, что Токаев недоволен Маминым, тем более что новому тандему пришлось рулить страной во время пандемии коронавируса, так что поводов для критики кабинета министров хватало. Но, якобы, уволить его не мог без одобрения Назарбаева. Сейчас или Елбасы дал добро, или Токаев уже не спрашивает.

Теперь действующий президент сосредоточил практически всю полноту власти в своих руках. Как он ей распорядится в сложной ситуации — неизвестно. В обращении к нации Токаев пообещал действовать «максимально жестко» против демонстрантом, хотя ему, кажется, ближе переговоры, чем силовое подавление.

Касым-Жомарт Токаев кадровый дипломат: закончил МГИМО, трудился в советских посольствах в Сингапуре и КНР, причем на довольно высоких позициях, в том числе первого секретаря посольства в Пекине. Редкость для представителя национальной республики. После обретения Казахстаном независимости, Токаев стал работать в МИДе молодой республики, ему пришлось практически с ноля создавать казахстанскую дипломатию. Сложно себе это представить из России, наследнице Советского Союза (например, заграничное имущество СССР перешло именно РФ, то есть практически все российские посольства сейчас располагаются в зданиях, где раньше были советские дипмиссии), но в Казахстане, да и в других республиках, набирали на заграничную работу людей чуть ли не с улицы.

В прошлом году я был в Нур-Султане и общался с некоторыми бывшими дипломатами, вышедшими на пенсию. Они до сих пор вспоминают, как в начале 90-х искали хоть кого-нибудь, кто знает иностранные языки, и зазывали на дипломатическую службу новой стране. Руководил всем этим в том числе Токаев. Так что собирать все по кусочкам ему не привыкать.

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