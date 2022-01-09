В Алматы могла произойти биологическая катастрофа

В районе, где шли наиболее серьезные бои, находится лаборатория по моделированию контролируемых вспышек заболеваний. Фото: REUTERS

США в азиатском регионе, где с начала года происходили серьезные волнения, работали как минимум в двух биологических лабораториях, где вели активную деятельность военные медики из-за океана. Эти объекты имеют высокий, третий уровень защиты. Они были организованы на деньги Пентагона. Основные разработки данных центров были связаны со сбором и вывозом в Штаты материалов биоисследований, которые велись на территории региона в советский период. А также моделированием контролируемых вспышек заболеваний.

Это Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Минздрава Казахстана. А также лаборатория в Жамбылской области республики.

«КП» обратилась за комментарием к Никите Меднковичу, главе Евразийского аналитического клуба, который плотно занимался изучением именно этого направления.

- Пострадали ли во время бесчинств две эти «опасные» лаборатории?

- Буквально этой ночью поступили сообщения, что в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 января были проникновения на территорию данные лаборатории в Алматы. А ведь именно в данном районе шли наиболее серьезные бои. И там была концентрация вооруженных банд. И некоторые СМИ сообщали, опираясь на сведения от очевидцев, что видели людей в костюмах химзащиты. И что, может быть, из биолаборатории могло пропасть нечто.

- Это подтверждено из источников, которые можно считать достоверными?

- Стопроцентно эту информацию никто не подтвердил. Но такая опасность есть. В период столкновений разграблено было все, что только можно. Силовики до начала боев бежали из города. Без охраны остались Генпрокуратура и комплекс Комитета национальной безопасности.

- Потому возможность покушения на биолабораторию существует?

- Да. Это повод задуматься — а все ли обошлось? Такой биолабораторный комплекс нуждается в дополнительной охране. Опровергнуть или подтвердить проникновение на его территорию в данный момент я не могу. Но в условиях хаоса это более чем возможно. Потому особо важно решить вопрос его усиленной охраны.

- Почему это так важно?

- Там находятся опасные для человека штаммы. Если произойдет их утечка, это будет катастрофа похуже той, что была в Алматы в период боев. Вероятен риск массового заражения.

- Разве американцы не охраняли своих военных медиков своими же силами, например, морпехами?

- Насколько мне известно, охрану лаборатории осуществляли все-таки казахские силовики. Американские специалисты там работали вахтовым методом. Это американские офицеры медицинской службы. Ну, какая-то стрелковая подготовка у них есть. Но они не молоды и не факт, что часто держали в руках оружие. Даже если в ночь погромов они оставались на территории комплекса - не знаю, насколько они могли бы оказывать эффективное сопротивление.

- Но ведь США очень ценят жизнь каждого своего гражданина.

- А разве в событиях исключена роль американской стороны? Беспорядками разве не могли руководить представители партий, финансируемых Штатами — начиная с 3 января? Потому накануне начала страшных событий все американцы Алматы могли покинуть.

- Забрав с собою материалы разработок?

- Штаммы перевозить непросто и небезопасно. Они могли законсервировать разработки и эвакуировать личный состав, чтобы не подвергать опасности жизнь специалистов в условиях цветной революции. Американское руководство не могло не принять меры по защите безопасности своих офицеров. Разразился бы громкий скандал - если б какая-то случайная банда вломилась на территорию такой лаборатории. И когда там кого-либо убили, и «вдруг» выяснилось, что погибшие — офицеры армии США.

- В биолаборатории на территории Алматы, действительно, вели эксперименты действующие офицеры армии США?

- Да. В этой лаборатории в Алматы наиболее активно работали офицеры из Центра медицины ВМФ США. Кроме того, там вероятно находились офицеры британской армии и немецкого бундесвера.

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