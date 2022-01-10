Праздники не закончились, они только начинаются: в 2022-м нас ждут еще пять порций длинных выходных

Россиянам удастся хорошо отдохнуть и после новогодних каникул. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отличная новость для всех, кто огорчен завершением новогодних каникул: наступивший год будет очень удачным с точки зрения выходных! И на это есть две причины.

Во-первых, в нынешнем году нас ждут еще пять порций долгих выходных. А все потому, что многие праздничные дни удачно «стыкуются» с субботами и воскресеньями. Первые такие мини-каникулы будут приурочены к 8 марта. Поскольку Всемирный женский день выпадает на вторник, отдыхать будем с 6 по 8 марта (а вот в пятницу, 5 марта поработаем). Больше рабочих суббот в 2022 году, кстати, не будет.

Во-вторых, праздничные нерабочие дни 1 и 2 января в нынешнем году выпали на субботу и воскресенье. Поэтому правительство перенесло их на 3 и 10 мая. Из-за чего майские праздники удлинятся и отдыхать оба раза будем по четыре дня: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Вот все «долгие выходные», которые ждут нас в 2022-м:

- с 6 по 8 марта,

- с 30 апреля по 3 мая,

- с 7 по 10 мая,

- с 11 по 13 июня,

- с 4 по 6 ноября.

И только 23 февраля выпадает на среду, так что тут никаких переносов и длинных выходных не будет. Ну и ладно, не всё ж нам по три-четыре дня отдыхать.

Календарь Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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