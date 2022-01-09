Дважды брошенная Сергеем Жигуновым жена раздавлена горем

Актриса Вера Новикова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Вера Новикова была три раза замужем, причем дважды - за звездой "Гардемаринов" Сергеем Жигуновым. Оба раза муж бросал Веру Семеновну ради других женщин. Кроме того, с актрисой плохо поступил и первый избранник Дмитрий Васюков. Он ушел от артистки, когда она была беременна. В тот тяжелый период Новикову поддержал близкий друг Андрей Ярославцев. Однако не так давно мужчина умер.

Вера Новикова раздавлена горем из-за смерти актера Андрея Ярославцева. Он умер на 65-м году жизни. Андрей Викторович подарил свой голос Старцу Фура из "Форта Боярд", Оптимусу Прайму из "Трансформеров", Альбусу Дамблдору из "Гарри Поттера", Гимли из «Властелина колец», Золтану Хиваю из "Ведьмака".

В далеком 1980-м он подставил плечо беременной Новиковой. Актриса училась на курс младше. В какой-то момент у них начался очень яркий роман. "Я ее очень любил. В Щуке-то просто здоровались, а когда встретились в театре и стали на пару играть в детском спектакле, Верочка уже была замужем и ждала ребенка. Она пришла на репетицию с таким милым животиком, и я сразу потерял голову…" - делился Ярославцев несколько лет назад.

А потом стало известно, что Новикова разъехалась с мужем Дмитрием Васюковым. "Я не мог не поддержать Новикову в такой тяжелый период. Настя появилась на свет уже при мне.. Но до женитьбы у нас дело не дошло. Пожили какое-то время и разбежались", - цитирует актера "Экспресс газета".

Когда Новикова вышла замуж за Сергея Жигунова, Ярославцев тоже женился. Артистка спустя много лет в беседе с Борисом Корчевниковым так говорила о своей любви с Ярославцевым: "Он мне очень помог. Я ему сильно благодарна!"

Когда она узнала о смерти актера, то не скрывала свое горе. "Мы дружили с Андреем… Последние полгода часто перезванивались. Разговаривали за неделю до его ухода… Потом он внезапно ковидом заболел. В больницу попал. Вроде стало лучше, и вдруг… Раз - и все... Такое горе…" - сокрушалась Вера Семеновна.