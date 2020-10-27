Бывшая жена Сергея Жигунова рассказала, как встретила Анастасию Заворотнюк в своем доме

Анастасия Заворотнюк Фото: REUTERS

Вера Новикова и Сергей Жигунов с недавних пор больше не муж и жена. 57-летний актер лично сообщил о новом статусе в блоге, опубликовав фото свидетельства о расторжении брака с супругой. Причиной расставания пары стала красавица Виктория Ворожбит, с которой "гардемарин" съехался несколько месяцев назад. При этом ранее Сергей Викторович уже разводился с Верой Семеновной. Но ради Анастасии Заворотнюк.

Бывшая жена Сергея Жигунова впервые прервала молчание и рассказала об изменах знаменитого артиста. Вера Новикова всегда безоговорочно верила мужу. Она знала, что его окружали красивые женщины. Вера Семеновна как раз была из их числа. А серьезного повода для ревности супруг не давал.

Однако вскоре актриса столкнулась с предательством близкого человека. Причем не единожды. Она обмолвилась, что Жигунов изменял, но всегда возвращался домой.

"Когда дочке было шесть лет, он пришел домой поздно и спросил: «Как ты думаешь, у меня есть любовница?». Я сказала: «Наверное, раз ты спрашиваешь, есть». Я пыталась сохранить самообладание. Когда у меня спрашивают что-то неожиданное, у меня всегда немеют руки, я как будто перестаю их чувствовать. Помню, я сказала: «И что? Для чего ты мне это рассказал? Ты хочешь уйти? Или ты хочешь остаться и хочешь, чтобы я тебе помогла? Для чего ты это делаешь?». Я действительно тогда долго не могла понять, для чего надо было это говорить, для чего нужно было причинять мне эту боль. Мы не расстались тогда, мы это пережили. Я не узнала, кто это был, и не пыталась узнать. Мы еще 10 лет счастливо жили, до нашего первого развода", - поведала актриса.

Сергей Жигунов и Вера Новикова. Кадр программы "Судьба человека"

А потом случился роман Жигунова и Анастасии Заворотнюк. Он начался в разгаре съемок сериала "Моя прекрасная няня", где актеры по иронии судьбы сыграли влюбленных. О том, что муж ей изменяет, Новикова узнала из газет.

"Я спросила: «Это правда?». Сережа не стал опровергать, просто сказал, что не готов об этом говорить. И я помню, что меня это обидело даже больше, чем если бы он сказал: «Да, это правда». Я подумала: «Как это не готов, если об этом пишут?». А он просит меня отойти в сторонку и подождать немножко, пока он разберется и придумает, что мне ответить", - поделилась 62-летняя звезда в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Она также рассказала Борису Корчевникову о том, как встретила Заворотнюк в своем доме. "Ведь Настя приезжала к нам в гости. Я помню, что мы ее прекрасно приняли", - заявила женщина.

По словам Веры, ее жизнь стала похожа на ад. Муж продолжал признаваться ей в любви, а газеты печатали его пикантные фотографии с Заворотнюк. "Я понимаю, что может произойти такой щелчок. Играя любовь, действительно пытаешься найти какие-то связующие тебя с партнером нити и начинаешь к нему проникаться. И в какой-то момент ты, не замечая, начинаешь увлекаться человеком, сближаться с ним, и степень этого сближения иногда сложно контролировать. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок ", - пытается объяснить измену супруга Новикова.

Заворотнюк и Жигунов прожили вместе чуть больше года, а потом артист захотел вернуться в жене. "Знаете, у меня тогда было ощущение, что у нас какая-то незаконченная история. Вот что-то мы не дожили эту семейную жизнь, не доиграли в эту игру. Она была какая-то искусственно прерванная", - объяснила артистка свое решение принять Сергея обратно.

Шел 2008 год. Они даже снова сыграли свадьбу. Но в 2020-м ситуация повторилась снова. Теперь причиной разрыва стала копия Анастасиии Заворотнюк. Именно так называют Викторию Ворожбит. Новая возлюбленная "гардемарина" необычайно похожа на "прекрасную няню".