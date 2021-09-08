Дважды брошенная Сергеем Жигуновым жена поразила внешним видом

Актриса Вера Новикова была три раза замужем, причем дважды - за звездой "Гардемаринов" Сергеем Жигуновым Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Вера Новикова появилась на сборе труппы в Театре имени Вахтангова, где служит аж с 1979 года. Коллеги и светские репортеры пришли в восторг от внешнего вида 62-летней Веры Семеновны. В отличие от многих артистов она не прибегает к услугам пластических хирургов и при этом выглядит просто великолепно.

Актриса Вера Новикова была три раза замужем, причем дважды - за звездой "Гардемаринов" Сергеем Жигуновым. Оба раза муж бросал Веру Семеновну ради других женщин.

Сначала они прожили вместе с 1985 по 2007 год. Первый раз "гардемарин" развелся с женой после того, как стало известно о его романе с Анастасией Заворотнюк. Отношения с актрисой продлились два года.

Поклонники помнят детали семейной драмы - актер сбежал от законной супруги после 22 лет брака. Роман артистов начался в разгаре съемок сериала "Моя прекрасная няня", где актеры по иронии судьбы сыграли влюбленных. "Настя была у нас в гостях, мы ее прекрасно приняли. Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок", - откровенничала Новикова с Борисом Корчевниковым.

Об отношениях Заворотнюк и мужа Вера Семеновна узнала от сплетников - они обнародовали пикантные фото любовников. Ведь сам актер тянул с признанием до последнего и долго не решался на серьезный разговор с женой. Новикова болезненно переносила предательство. Выбраться из тяжелого состояния Вере Семеновне помогли дочери Анастасия и Мария. Младшую она родила от Жигунова. "Они стали моей опорой, окружили меня теплом и заботой. Тогда я поняла, что дети - моя сила и жизненное достижение. Настя не общалась с Сережей, а Маша продолжала", - отмечала актриса.

Спустя два года она вновь сошлась с Жигуновым. После скандального расставания с Заворотнюк неверный муж вернулся к Новиковой и даже снова на ней женился в 2009 году. "У меня было ощущение, что у нас какая-то незаконченная история, что мы что-то не дожили...", - говорила Вера Семеновна.

А в 2019-м стало известно, что Сергей Викторович окончательно ушел от артистки ради жгучей Виктории Ворожбит. И опять законная жена все узнала от злопыхателей. "Я ехала с дачи, когда мне позвонила дочь Маша и сказала, что вышла статья о них... Сереже я после этого не звонила и ничего у него не спрашивала. Наверное, я еще не разлюбила его, но моя любовь как будто перешла в другое качество... Он стал для меня родным, я очень переживаю, когда узнаю о каких-то его проблемах", - откровенничала Новикова.

Внутренней силе этой прекрасной женщины можно только позавидовать. Предательство близкого человека не каждый способен пережить так стойко и благородно. О Жигунове звезда театра и кино не сказала ни одного плохого слова. А глядя на Веру Семеновну, сложно поверить, что она давно бабушка. Кажется, после развода с мужем, она расцвела. Выглядит невероятно похорошевшей и счастливой.