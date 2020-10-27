Актриса Вера Новикова раскрыла страшные подробности о жизни Анастасии Заворотнюк

Роман Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова стал достоянием общественности благодаря ушлым светским хроникерам Фото: Мила СТРИЖ

Вера Новикова на днях дала очень личное и пронзительное интервью Борису Корчевникову. 62-летняя актриса более 20 лет была замужем за Сергеем Жигуновым. Женщина долгие годы прощала любимому измены. Но сейчас она впервые решилась раскрыть подробности не только своей жизни, но и рассказала страшные подробности из жизни любовницы "гардемарина" Анастасии Заворотнюк.

Роман Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова стал достоянием общественности благодаря ушлым светским хроникерам. Они слили в прессу пикантные фото влюбленных. Тогда Настю стали травить и обвинять во всех смертных грехах. Женщину называл и разлучницей, а законную жену жалели. Так Вера Новикова узнала, что ее благоверный без ума от коллеги по съемкам сериала "Моя прекрасная няня".

По словам бывшей жены "гардемарина", им со вторым мужем Насти пришлось очень непросто. В какой-то момент предательство любимых людей сблизило Новикову и Дмитрия Стрюкова. Как заявила Вера, они не раз обсуждали самое сокровенное, не таясь.

А однажды Дмитрий даже признался подруге по несчастью, что хотел добровольно уйти из жизни. "Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия", - поведала актриса в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Спустя годы женщина предположила, что на откровения Дмитрий пошел из-за договоренности с папарацци. "В какой-то степени ему удалось вывести меня на определенные откровения, ведь когда человек в таком сознается, хочется его поддержать. Я, в свою очередь, тоже ему говорила, что мне не хочется просыпаться по утрам...", - разоткровенничалась артистка.

После этого светские хроникеры как с цепи сорвались. Они стали писать о том, что Новикова хотела свести счеты с жизнью. Артистка уверена, что эта новость просочилась в прессу с подачи Стрюкова. "В этой статье были мои фразы. Я поняла - либо у Стрюкова хорошая память, либо у него лежал диктофон в кармане", - рассуждает женщина.

Выбраться из тяжелого состояния Вере помогли дочери Анастасия и Мария. Младшую она родила от Жигунова. "Они стали моей опорой, окружили меня теплом и заботой. Тогда я поняла, что дети - моя сила и жизненное достижение. Настя не общалась с Сережей, а Маша продолжала", - отметила актриса.

Напомним, на днях стало известно, что Вера Новикова и Сергей Жигунов больше не муж и жена. О разводе с супругой актер сообщил лично, опубликовав свидетельство о расторжении брака .Этот развод стал вторым в жизни актеров. Ранее они расставались из-за романа Жигунова с Заворотнюк. Однако в 2008 году после болезненного разрыва с "няней Викой" актер вернулся к Новиковой. Сейчас 57-летний Жигунов ушел от жены ради новой любовницы Виктории Ворожбит, которая является копией 49-летней Заворотнюк.

"Раньше это было трагедией, а теперь уже просто фарс", - так прокомментировала Вера развод. Она добавила, что устала от такой сумбурной жизни с Жигуновым, и если он захочет вернуться снова, то она не даст такого шанса. "Я, наверное, не разлюбила, но любовь перешла в другое качество. Я не хочу с ним жить... Но мы ничего не делим и не судимся", - резюмировала она.