Сергей Жигунов развелся с женой ради копии Анастасии Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Жигунов развелся с женой Верой Новиковой, с которой уже однажды расставался из-за красавицы Анастасии Заворотнюк. Впрочем, на этот раз причиной разрыва знаменитого "гардемарина" стала копия "прекрасной няни" Виктория Ворожбит.

Сергей Жигунов снова свободен. Он развелся с 61-летней супругой Верой Новиковой, с которой состоял в браке долгие годы. Впрочем, у пары сложные и запутанные отношения. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" еще в мае подтвердил расставание с супругой. Тогда его стали чаще видеть в компании Виктории Ворожбит, которую называют копией Анастасии Заворотнюк. А позже жгучая брюнетка о вовсе обосновалась с 57-летним артистом в его усадьбе в Абрамцево.

Сергея Жигунов с бывшей супругой Верой Новиковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Затем появились слухи о том, что Сергей Викторович делит имущество с супругой. Но сам актер сообщил, что ничего забирает у жены: "Никаких споров о разделе имущества нет и не будет".

А теперь в блоге Жигунова появилось официальное подтверждение о разводе. Он показал свидетельство о расторжении брака. "Пусть пока полежит здесь", - лаконично сообщил актер.

Документ о разводе Фото: Instagram.com

49-летняя Ворожбит развод любимого никак не комментирует, хотя активно ведет соцсети. Собственно, благодаря блогам и стало известно о ее связи с режиссером. В аккаунтах влюбленных появлялись снимки похожих интерьеров . Но главное - оба хвастались красавцем-котом Пыней, от которого они без ума.

Виктория Ворожбит Фото: Instagram.com

Напомним, Сегей Жигунов был женат дважды. И оба раза на одной и той же женщине. В 1985 году он сделал предложение руки и сердца актрисе Вере Новиковой. Супруги прожили вместе 22 года. В марте 2007 года "гардемарин" развелся с женой после того, как стало известно о его романе с Анастасией Заворотнюк. Отношения с "прекрасной няней" продлились два года. А потом Жигунов вновь вернулся к Новиковой. Они поженились в 2009 году. Первые слухи о возможной связи Жигунова и Ворожбит всплыли в прессе в начале 2020 года. Именно тогда появились подробности их знакомства. В 2018 году Сергей и Виктория впервые увиделись во время подготовки кинофестиваля "Утро Родины" на Сахалине. Они быстро сработались, и уже в 2019-м Виктория стала директором мероприятия.