Россияне рассказали, когда убирают ёлку после новогодних праздников

У 2,6% опрошенных елка может простоять до самого лета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние праздники проходят, а с ними и новогоднее настроение. Однако есть способ ненадолго его задержать. Главный символ Нового года по-прежнему красуется почти в каждом доме. Сайт KP.RU решил выяснить у своих читателей, когда они обычно убирают елку - как только отзвенят куранты или же ближе к лету.

В группе ВКонтакте и Telegram-канале мы задали вопрос: "Когда вы обычно убираете елку". И выяснили, что больше всего по душе россиянам. В опросе приняли участие 12 055 человек.

Фото: Наиль Валлиулин

Оказалось, что подавляющее большинство россиян не желает расставаться с украшенной елкой вплоть до старого Нового года - за этот вариант ответа проголосовали 70,2% читателей. 7,6% респондентов считают, что уже пора расстаться с главным новогодним символом. 6,2% сделают это только в конце зимы. А у 2,6% читателей елка может простоять и до лета.

Самый грустный вариант ответа, - о том, что в этом году елка не наряжалась вовсе, - выбрали 13,3% читателей.

Как ранее писал сайт kp.ru, сайт KP.RU решил выяснить у своих читателей, какие ленты они предпочитают в это время года - что-то новое или нестареющую классику новогоднего кинематографа.