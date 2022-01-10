Впервые в истории дрон спас жизнь человеку

Об этой истории рассказали в компании Everdrone, которая и создала летательный аппарат для помощи больным. Фото EVERDRONE

Уникальный случай произошел в Швеции – беспилотный летательный аппарат доставил дефибриллятор и помог спасти жизнь пожилому мужчине. Специалисты отмечают, что подобное в истории мировой медицины произошло впервые.

71-летний швед чистил снег возле своего дома, когда с ним случился сердечный приступ. Проезжавший мимо врач увидел упавшего человека и бросился ему на помощь.

– Я ехал на работу в больницу, когда из окна машины увидел человека, потерявшего сознание. Я сразу понял, что что-то не так, и бросился на помощь. У мужчины не было пульса, поэтому я начал делать закрытый массаж сердца и искусственное дыхание, – вспоминает доктор Мустафа Али.

Борясь за жизнь мужчины, врач попросил прохожих позвонить в экстренную службу и сообщить о случившемся. Буквально через пару минут в небе над домом появился беспилотник, доставивший дефибриллятор, с помощью которого доктор Али смог реанимировать мужчину. И только спустя еще несколько минут подъехала скорая.

Врачи соглашаются, что если бы прибор не был настолько быстро доставлен, человек мог умереть, не дождавшись врачебной помощи.

Об этой истории рассказали в компании Everdrone, которая и создала летательный аппарат для помощи больным. Этим летом беспилотник соревновался с бригадами неотложек в скорости прибытия по вызову. Согласно статистике, умная машина побеждала в 64%, а в данном случае дефибриллятор был доставлен в течение 3 минут с момента поступления сообщения.

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