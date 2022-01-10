Располневший Андрей Малахов в парике обратился к россиянам на фоне слухов о болезни

Телеведущий Андрей Малахов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поклонники Андрея Малахова давно бьют тревогу по поводу его состояния. Внешний вид телеведущего все больше вызывает беспокойство россиян. Звезда экрана вынужден носить парик. Кроме того, в последнее время Андрей сильно располнел. Сплетники подозревают у кумира миллионов страшную болезнь. Меж тем сам Малахов не унывает. Более того, он сделал важное объявление.

Андрей Малахов встревожен судьбой певицы Марины Хлебниковой. Как известно, в квартире певицы произошел страшный пожар. Исполнительницу хита "Чашка кофею" госпитализировали в реанимацию с ожогами. Несчастная женщина по сей день мучается от боли.

Сердобольный Андрей выступил с заявлением. Он объявил сбор средств на восстановление квартиры Марины. "Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем ей сделать ремонт в квартире, которая сгорела 18 ноября", - сказал Малахов.

В кадре Андрей выглядит сильно уставшим. "Грустное зрелище", - переживают фанаты.

По их мнению, артист нуждается в поддержке. Не так давно сплетники сообщили о тяжелой болезни ведущего, которую он якобы скрывает от зрителей. Шоумен резко набрал вес и начал носить парик якобы в связи с проблемами со здоровьем.

Злые языки судачили, что, мол, Малахов проходит курс лечения гормональными препаратами, которые и дали такой эффект. Сам ведущий эту информацию игнорирует. Ведущий продолжает прятать свою редеющую шевелюру то под париком, то под накладными прядями, то под шапкой.