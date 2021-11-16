Располневшего Андрея Малахова не узнали поклонники Фото: СОЦСЕТИ

Андрей Малахов после слухов о тяжелой болезни вышел на связь с поклонниками. Телеведущий предстал в домашней обстановке. Внешний вид звезды удивил публику. Многие отметили, что артист выглядит совсем иначе, чем в студии своего скандального шоу. А некоторые и вовсе не узнали располневшую звезду экрана.

Длинные волосы и пухлые щечки - таким Андрея Малахова публика еще не видела. 49-летний телеведущий заметно прибавил в весе и стал выглядеть несколько иначе, чем привыкли поклонники.

Внешний вид шоумена стал самым настоящим шоком для народа. "Без звука сначала подумала, что это женщина", "Не узнала Андрея!", "Вы поправились сильно... Особенно на лицо", "Я вас не узнала", "Андрей, это точно вы?" - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что уже не первую неделю россияне обсуждают внешний вид Малахова. Ведущего подозревают в болезни и буквально засыпают вопросами о его волосах. Дело в том, что фанаты уверены - красавец-мужчина носит парик.

Малахов предпочитает игнорировать общественный интерес к своей прическе и самочувствию. Телеведущий лишь отметил, что ничего со своими волосами не делал.

Кстати, в прошлом Андрею не раз приходилось обращаться за помощью к врачам. Так, в 2006 году он угодил в реанимацию, а спустя год подхватил в Африке вирус.